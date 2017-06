Estos son los reclamos más comunes contra las aerolíneas durante el primer semestre

Durante los primeros tres meses de este año se recibieron 2.327 reclamos, que representan un 0,04% del total de los viajes en avión en el período, los que totalizaron 5.752.032. Esto da cuenta de un incremento 16,08% en relación al año anterior.

Así lo revela la Junta Aeronáutica Civil (JAC) que, tomando datos ingresados al Sernac, elaboró un informe sobre los reclamos más comunes de los usuarios de medios de transporte aéreos, durante el primer trimestre de 2017.

“Es clave que las personas tengan claridad de sus derechos como pasajeros y sepan qué hacer en caso de incumplimientos en el servicio, así como también conozcan sus deberes”, explicó el secretario general de la JAC, Jaime Binder.

De los reclamos que se ingresaron entre enero y marzo, el 23% fue por problemas con el equipaje, que incluye la pérdida, demora, deterioro o robo del mismo; 16% por restricciones del pasaje, principalmente por pasajeros que desconocen las restricciones de los pasajes con tarifas económicas, tales como: no devolución del dinero en caso de no utilizar el pasaje, imposibilidad de cambiar el nombre del pasajero y/o fecha, y la pérdida del tramo de regreso en caso de no usar el tramo de ida de un ticket; 13% por cancelación o retraso de vuelo; 10% por incumplimiento de contrato; 7% por garantía legal (donde no se devuelve el dinero o hay demora); 6% por servicio defectuoso no aeronáutico; 5% por incumplimiento de oferta; 4% por mala atención; 3% por problemas con programa de pasajero frecuente; 3% por falta de información veraz y oportuna; 2% por denegación de embarque; 2% por problemas con el sitio web; 2% por el cobro de un precio superior al informado; 2% por publicidad engañosa; 1% por servicio defectuoso aeronáutico; 1% por discriminación arbitraria, y otro 1% por otras razones.

En este período de tiempo, marzo fue el mes con mayor cantidad de reclamos con 924, seguido por febrero con 745 y enero con 658.

En cuanto al género de los usuarios que realizaron algún reclamo durante el tercer trimestre del 2016, 51% correspondió a ellos y el restante 49% a las mujeres.

Aerolíneas con más y menos reclamos

En cuanto al número de reclamos por cada 100.000 pasajeros, Qantas Airways, Gol Trans y Aerolíneas Argentinas – Austral, fueron las aerolíneas que tuvieron menos reclamos.

Si 1 significa que de cada 100.000 pasajeros, sólo uno reclamó, las compañías recién mencionadas alcanzaron cifras de 2,8, 3,21 y 8,23, respectivamente. Le siguen Delta Airlines (9,12), Aerovías D.A.P. (10,14), Air Canada (13,41), Air France (17,45), K.L.M. (17,72), Latin American Wings (18,19), British Airways (21,51) y United Airlines (22,54). Las que recibieron mayores reclamos fueron Avianca – Taca – L.A.C.S.A, Alitalia y Sky Airline con 56,89, 50,46 y 45,41, respectivamente.