Reality Winner: La primera arrestada bajo el gobierno de Trump por filtrar información clasificada a la prensa

El Departamento de Justicia de EEUU anunció que detuvo e imputó a una analista externa por un delito de filtración de información clasificada de inteligencia a un medio de comunicación.

El Departamento de Justicia informó en un comunicado que la contratista de inteligencia Reality L. Winner, de 25 años, fue detenida este fin de semana en el estado de Georgia e imputada por un delito contra la seguridad nacional.

Winner trabajaba para la consultora Pluribus International y tenía autorización para manejar información clasificada como “alto secreto”.

Según el Departamento de Justicia, la imputada imprimió el pasado 9 de mayo información clasificada y la extrajo de las instalaciones donde podían manejarse para enviarlas a un medio de comunicación del que oficialmente no se han dado detalles.

No obstante, los detalles de la imputación indican que los investigadores consiguieron dar con la sospechosa al percatarse de que los documentos que compartió el medio en su web tenían marcas de haber sido doblados.

Por ese motivo, dedujeron que los documentos fueron enviados por correo y registraron quiénes habían impreso el documento y determinado quién de las seis personas identificadas tenía algún contacto en el medio que publicó la información.

Alleged NSA whistleblower Reality Leigh Winner must be supported. She is a young women accused of courage in trying to help us know. pic.twitter.com/B4aIdt7qz6

— Julian Assange (@JulianAssange) June 6, 2017