Trump apoya la campaña de Arabia Saudita para aislar a Qatar

El presidente estadounidense Donald Trump dio su apoyo claro este martes a la campaña diplomática y económica de Arabia Saudita y de otros países de la región para aislar a Qatar, acusado de “apoyar al terrorismo”.

En un inesperado movimiento contra un aliado clave de Estados Unidos, Trump insinuó que Qatar, donde se encuentra la mayor base estadounidense en Oriente Medio, financiaba a los extremistas, respaldando así el bloqueo diplomático contra el emirato.

“Durante mi reciente viaje a Medio Oriente afirmé que el financiamiento de la ideología radical debía cesar. Los dirigentes apuntaron a Qatar – y miren!”, escribió este martes el presidente estadounidense en su cuenta de Twitter, refiriéndose a su viaje a Riad el mes pasado.

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar – look!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017