Uno de los terroristas de Londres trabajó en el metro y tenía acceso a los túneles bajo el Parlamento

La Policía y los servicios secretos británicos son hoy centro de la polémica al saberse que uno de los terroristas, identificado como Khuram Shazad Butt, estaba en el radar de las fuerzas del orden pero no se le investigó activamente.

Nacido en Pakistán y criado en el Reino Unido, Butt, de 27 años, fue uno de los tres agresores que el sábado por la noche arrollaron con una furgoneta a viandantes en el puente de Londres y después apuñalaron a varias personas en el cercano mercado de Borough.

En el ataque, siete personas perdieron la vida y los tres terroristas fueron abatidos por agentes armados.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) ha defendido su actuación después de que los medios revelasen que el canal 4 de la televisión británica había divulgado el año pasado un documental sobre las actividades de radicales islámicos, entre ellos Butt.

Además, Transport for London (TfL), responsable de la red de transporte de la ciudad, confirmó hoy que Butt trabajó para el Metro de Londres durante varios meses haciendo prácticas como asistente de atención al consumidor, pero que se marchó el pasado octubre.

El tabloide “Daily Mail” ha publicado una foto en la que se ve a Butt supuestamente en la estación de West Kensington con el uniforme azul del metro y una cazadora naranja.

En la filmación del canal 4, algunos de cuyos extractos han repetido desde anoche las emisoras, se puede ver al terrorista desplegando una bandera del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en un parque de Londres junto con otros extremistas radicales.

Según el documental, estos radicales tenían supuestamente vínculos con el clérigo Anjem Choudry, actualmente preso.



Butt aparecía en ese documental titulado “The Jihadis Next Door” (“Los yihadistas de la puerta de al lado”), que alertaba sobre el aumento del extremismo en el Reino Unido.

Tras las críticas de la prensa al saberse que Butt era conocido por la Policía y que ésta había decidido en su día rebajar la importancia de la investigación, el asistente del comisario de las fuerzas del orden de Londres, Mark Rowley, defendió su actuación.

Final movements of two of the London Bridge terrorists have been revealed https://t.co/E34kvGA4tN pic.twitter.com/pj9XxMFFtI

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 6, 2017