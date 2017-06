Comienza el juicio a joven que animó a su novio a suicidarse: "Simplemente hazlo"

Tres años después, un juzgado de Massachusetts decide si la joven recibirá un castigo penal.

“Aquí no eres feliz y jamás lo serás. En el cielo sí que serás feliz. Simplemente hazlo”, le escribió Michelle Carter, una joven estadounidense de 17 años, a su novio Conrad Roy, la noche que él decidió quitarse la vida.

Carter se enfrenta a un juicio por el delito de homicidio involuntario por haber incitado a Roy, de 18 años a poner fin a su vida, algo que finalmente concretó el 12 de julio de 2014.

Michelle Carter arrives for day 2 of trial. Prosecutors say she pressured her boyfriend into committing suicide #wbz pic.twitter.com/PLsSXgaUEJ

— Anna Meiler (@AnnaMeiler) June 7, 2017