“¿Qué dice el público?” el programa que cierra el ciclo de “Sábados Gigantes”

En septiembre de 2015 Don Francisco bajó el telón de “Sábado Gigantes”, tras 53 años de emisión. Desde ese entonces Mario Kreutzberger confiesa que cerró un ciclo y no ha visto repeticiones. Tampoco ha aceptado estar en producciones en vivo en los que tenga que trabajar los sábados. Pero el animador volverá a hacerle un guiño al icónico espacio de la televisión chilena con “¿Qué dice el público?” que se estrena esta noche por Canal 13.

En el programa, Don Francisco, junto a Martín Cárcamo, visitarán a personas que en algún momento participaron en “Sábados Gigantes”. La idea: mostrar lo que pasó con aquellos protagonistas. “No son sólo artistas o concursantes. También es gente que estuvo en la gradería. La gran gracia es que se va a los lugares donde están ellos”, afirma Mario Kreutzberger y también cuenta por qué se motivó con el proyecto. “Lo que me gusta ver son este tipo de programas, porque me traen un recuerdo de un Don Francisco que se me había olvidado. Esta combinación tiene que ver con la historia, la imagen es retro, pero la entrevista es actual. Si me hubieran propuesto hacer un recocido hubiera dicho que no, pero esto fue creciendo y hay una investigación de meses”, explica.

Sentado dentro de un estudio adornado con cámaras antiguas y baúles que llevan el viejo logotipo de Canal 13, Mario Kreutzberger afirma que “¿Qué dice el público?” está pensado para todo tipo de espectador. “Queremos llegar a todo tipo de público. Actualmente los programas están localizados para un tipo de público. Nosotros somos de otra época, somos de la época en que la entretención era la TV y estábamos enfocados a todo”, cuenta mientras que Martín Cárcamo adelanta otro puntal de la apuesta: “Resulta interesante porque vamos a mostrar por primera vez registros de la época que no están en Youtube”.

Kreutzberger también resalta que el espacio, además de recordar, quiere reflejar cómo ha cambiado la sociedad chilena. Al igual que cuando se mira al espejo, el animador admite que el paso inexplotable del tiempo es terrible. “ A unos amigos les decía que ellos no se ven para atrás y para adelante todavía. Yo me veo a los 20 y a los 30 años. Se van perdiendo las condiciones, pero las ganas están”, dice y agrega que si su carrera profesional fuera una maratón, él está en el kilómetro 40. “Vamos a revisar el programa más importante de la televisión chilena, el más longevo. Además con su conductor y creador”, cierra Cárcamo.