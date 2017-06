De extremo a extremo: así esperan la Línea 7 del Metro sus futuros pasajeros

Tomar micro en el paradero que se encuentra en la esquina de Brasil con Vicuña Mackenna en Renca, es una verdadera odisea para los vecinos del sector. Pese a que cuentan con siete recorridos y que en la mañana hay buena frecuencia de buses, la alta cantidad de gente que usa el transporte público allí convierte la situación en un desafío. Sin embargo, la misión no se cumple sólo con subirse a la “micro”. Para llegar a casi cualquier destino se requiere un transbordo. Súmele a ello una nueva espera.

“Sólo para llegar al centro de Santiago necesitamos 45 minutos”, destacó a Publimetro Rosa, a quien acompañamos por media hora en su espera del bus que la lleva al jardín infantil de su hija en Pudahuel.

Estoril con Presidente Kennedy es una zona en expansión. La intersección que divide Vitacura de Las Condes representa un importante foco comercial para el sector oriente. Cuatro bancos, un supermercado, una automotora, oficinas y edificios en construcción reciben cada día a cientos de trabajadores provenientes desde toda la capital. Pero llegar hasta ahí no es tarea fácil. Kennedy esta siendo intervenida y la congestión en las tardes retrasa en al menos 45 minutos el viaje. La estación del Metro Escuela Militar es la salida, pero para llegar hay que soportar el taco de Américo Vespucio.

José trabaja en la construcción de un edificio residencial que se levanta en el sector. De lunes a viernes dice que requiere “3 horas para ir y volver” desde su casa en Lo Prado hasta el trabajo. Si a los 270 días hábiles que tiene 2017 se le restan los 13 feriados y 15 días de vacaciones que tiene todo trabajador, José hará este viaje en 242 jornadas, lo que le significará dedicar 726 horas en transporte público, es decir, que pasa ¡30 días del año arriba de un bus o Metro!

Unir estos dos puntos de Renca y Vitacura requiere 1 hora 40 minutos en horario no punta. Más allá que lo único que tienen en común ambos lugares sería que la zona oriente puede ser el destino laboral de quien reside en Renca, a partir de 2025 el Metro los unirá en sólo 30 minutos al ser estas esquinas los dos extremos de la futura Línea 7, anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet en la cuenta pública del 1 de junio.

“Escuchamos bocinazos y aplausos el jueves en la comuna porque este anuncio significa incorporarnos al desarrollo, incorporarnos al Gran Santiago y a la conectividad para el empleo y para oportunidades de estudios”, indicó el alcalde de Renca, Víctor Hugo Miranda, luego de reunirse el pasado sábado con autoridades de gobierno para conocer más sobre el proyecto.

“Nos va a cambiar la vida”, agregó Teresa, vecina de la comuna.

El tren subterráneo no sólo beneficiará los extremos. En su trayecto se sumarán 21 estaciones (23 en total), las cuales atravesarán la ciudad y sus realidades. Durante el recorrido desde Renca, la línea cruzará la comuna de norte a sur por avenida Vicuña Mackenna. Sectores de clase media baja con alta presencia de viviendas sociales y comercio de barrio, aunque destaca la fuerte presencia de botillería que hay en el camino.

La calle mapocho será el gran eje del nuevo trazado. La línea 7 circulará bajo ella desde Cerro Navia a Santiago Centro. En Quinta Normal, comuna intermedia a las anteriores, ya conocen la influencia del Metro. Hoy cuenta con dos estaciones de la Línea 5 (Gruta de Lourdes y Blanqueado) y su llegada, sumado al trayecto que varias autopistas hacen en su interior, ha cambiado el escenario en una de las comunas históricas de la capital.

Los vecinos presienten que las inmobiliarias querrán avanzar en el sector. Incluso, dicen que desde la conversión de Walker Martínez en autopista ya se ha ido en ese camino. No obstante, Andrés no quiere saber nada de ello. “Llevo 67 años aquí y no pretendo vender. Tengo todo cerca y ya no se encuentran casas de 12×40 como la nuestra”, aseguró a Publimetro.

En este sentido, la alcaldesa Carmen Gloria, junto con valorar al Metro en sí, descarta que este traiga una pérdida de identidad de la comuna. “Quinta Normal continuará respetando su patrimonio y recibiendo la modernidad”, afirmó.

Pese a este tipo de contradicciones que genera la llegada del Metro en algunos sectores, el Ministerio de Transportes contabiliza en 1 millón 500 mil las personas beneficiadas a 2025, año en que se inauguraría el tramo. Un proyecto que ha sido valorado transversalmente en periodo electoral y que de acuerdo a todos los candidatos, es el camino que se debe optar para reducir las deficiencias que presenta hoy el sistema de transporte público capitalino. Por lo tanto, no sería el único anuncio con respecto a Metro en los próximos años. La Línea 8 tampoco se ve lejana.