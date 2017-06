Falta de contenido y equipos son la mayor debilidad de los presidenciables según expertos

Desde hace algunas semanas, varios de los candidatos presidenciales han asistido a programas televisivos. A menos de un mes de las primarias, este ejercicio acerca sus propuestas al electorado. Algunos de ellos, como Ossandón y Sánchez, han sido centro de críticas por respuestas inconclusas o directamente desconocimiento.

Conversamos con Aldo Cassinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad y también con Gonzalo Muller, analista político de la UDD. Ambos señalaron que esos errores demuestran problemas de fondo. Los especialistas explicaron la importancia del contenido en las candidaturas presidenciales y el rol de los equipos detrás de las propuestas. También determinaron cuáles son los principales aspectos que los electores deben considerar a la hora de votar.

Preparación insuficiente

“Confuden espontaneidad con improvisación”, señala Gonzalo Muller. Para él, la falta de respuestas de los candidatos se debe a que “creen que es bueno dejar una sensación de espontaneidad, reconociendo que no se saben ciertas cosas. Pero eso demuestra falta de preparación“.

El director ejecutivo del Instituto Libertad, Aldo Cassinelli. / Gentileza

Para Aldo Cassinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad “hay elementos de sentido común que permiten ver que un candidato no está preparado o no está dando respuestas completas”, aunque agrega que también hay que estar atentos a “una persona que dice que puede resolver todo”, pues “no es creíble”.

“Pretender que una persona tenga respuestas precisas para todo, puede ser incluso un problema. Podría indicar que está imaginando respuestas, sin una verdadera propuesta de fondo”, enfatizó.

Para Muller, la situación de Ossandón en televisión fue falta de preparación. / Captura

Para el especialista de la UDD los candidatos más afectados por este tipo de error son Manuel José Ossandón y Beatriz Sánchez. “Primero está lo de Ossandón, pero en un grado distinto está lo de Sánchez. Cuando le preguntaron ‘Eso que usted propone, ¿cuánto cuesta?’, ella no sabía”. Para el analista ambos cometieron errores graves: Ossandón por desconocimiento y Sánchez por omisión.

Sobre errores como los cometidos por Beatriz Sánchez, el director ejecutivo del Instituto Libertad, Aldo Cassinelli señaló que la combinación clave es acompañar la propuesta política con una propuesta de equipo para desarrollar el proyecto. “Si el candidato no tiene equipo, o aún está pensando quienes podrían ser, pero ya plantea ideas, hay que estar atento. El equipo juega un rol fundamental para materializar el proyecto”, concluyó el especialista.

El escenario de las elecciones

El analista político y académico de la UDD, Gonzalo Muller. / Gentileza

No tener equipo, puede ser consecuencia de decisiones políticas y/o falta de experiencia y redes, según nos explican los expertos. El analista político y académico de la UDD, Gonzalo Muller dijo a Publimetro que “Ossandón se ha ido quedando solo. Aunque se mantenga dentro de la esfera de Chile Vamos. Aparte del alcalde de Puente Alto, no se ve a otros líderes políticos respaldando su candidatura. No se ven equipos técnicos trabajando con él”.

La candidata del Frente Amplio omitió detalles de sus proyectos en "Tolerancia Cero". / Captura

Sobre Beatriz Sánchez, el especialista señaló que los vacíos que presenta son un poco más justificables que los de Ossandón, ya que la candidata del Frente Amplio lleva menos tiempo en campaña.“Hace muy poco que está en esta carrera presidencial. Además representa a un grupo pequeño, con poca experiencia, por lo que tampoco puede encontrar en ellos el apoyo necesario por falta de trayectoria”, agregó Muller aludiendo a las dificultades que tendría Sánchez para conformar equipos de Gobierno, en caso de resultar electa.

La agenda del próximo Presidente

Para Aldo Cassinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad, no contar con los equipos preparados para gobernar es grave. Relacionado con esto, consultamos al experto sobre la agenda que deberá enfrentar el candidato que salga electo.

El especialista señaló que la movilidad social se está estancando y se requiere incentivar la inversión para mejorar la situación. “Es importante en este punto que las personas piensen en qué cercanía tiene la propuesta del candidato con su realidad y con la visión del país que quieren”.

Los expertos llaman a no olvidar que los periodos de Gobierno duran sólo 4 años.

Al consultarle por los denominados “temas pendientes” que estaría dejando en carpeta la administración Bachelet, Cassinelli detalló que se debe ser precisos en diferenciar la agenda pública de la agenda política. “Una cosa son los temas que el actual Gobierno ha tratado de impulsar, y otra cosa son los temas de la agenda pública. La Constitución es un tema de agenda política y no de agenda pública. Hoy día el principal problema que está teniendo Chile, es pensar en cómo recuperar una inversión relevante que permita mejorar los problemas de empleo. Si las familias no tienen empleo, se comienza a trabar completamente el sistema social”, detalló.

Tips para votar informado

Con la explosión de críticas en redes sociales respecto a las apariciones en prensa de los candidatos durante las últimas semanas, los especialistas plantean que el votante ha vuelto a ser el centro de atención.

El llamado de los expertos es a votar informado. / Agencia Uno

“Ante esta singular oferta de propuestas, el ‘voto informado’ vuelve a ser tema, poniendo énfasis en cómo los electores se deciden por uno u otro candidato”, señaló Muller.

Para Aldo Cassinelli, el votante debe analizar si las propuestas del candidato apuntan hacia el país que desea ver durante los próximos cuatro años.

A continuación les presentamos una lista de recomendaciones antes de definir el voto por uno u otro candidato, construida en base a las entrevistas a Aldo Cassinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad y a Gonzalo Muller, analista político.

Se debe revisar el programa de Gobierno que propone. La ley de primarias exige que se presente al menos una declaración mínima sobre el programa.

La ley de primarias exige que se presente al menos una declaración mínima sobre el programa. Poner atención al detalle de las propuestas. No sólo importa la idea central, si no que el plan de cómo se desarrollará, con qué presupuesto y con qué equipo.

No sólo importa la idea central, si no que el plan de cómo se desarrollará, con qué presupuesto y con qué equipo. Tener un buen equipo es clave. Gobernar requiere de un amplio equipo para abordar las distintas políticas públicas que se desarrollarán. ¿El candidato tiene las redes para armar ese equipo?

Gobernar requiere de un amplio equipo para abordar las distintas políticas públicas que se desarrollarán. ¿El candidato tiene las redes para armar ese equipo? Sentirse representado. Más allá de las propuestas generales, el votante debe analizar cómo esos proyectos beneficiarán o afectarán su realidad.

Más allá de las propuestas generales, el votante debe analizar cómo esos proyectos beneficiarán o afectarán su realidad. Ver más allá de la empatía. No se deje llevar sólo por aspectos como el carisma, la novedad u otras características de ese tipo. ¿Su candidato lo representa? ¿Le gustan sus ideas? ¿Cree que tiene la capacidad de gobernar?

No se deje llevar sólo por aspectos como el carisma, la novedad u otras características de ese tipo. ¿Su candidato lo representa? ¿Le gustan sus ideas? ¿Cree que tiene la capacidad de gobernar? Mantenerse al tanto de la contingencia. Estar informado le permitirá saber que tan informado está su candidato y le permitirá forjar su propia opinión sobre la postura de él respecto a los temas contingentes.

Estar informado le permitirá saber que tan informado está su candidato y le permitirá forjar su propia opinión sobre la postura de él respecto a los temas contingentes. No olvidar que son sólo 4 años. Si el candidato posee demasiadas propuestas, debe cuestionar si en el tiempo que dura su administración logrará cumplir con todo lo prometido.

Si el candidato posee demasiadas propuestas, debe cuestionar si en el tiempo que dura su administración logrará cumplir con todo lo prometido. Exija conocer los equipos de su candidato. Al tener claro quienes son sus equipos, puede hacerse una idea sobre quienes serán parte del nuevo Gobierno en espacios clave como los ministerios.

Al tener claro quienes son sus equipos, puede hacerse una idea sobre quienes serán parte del nuevo Gobierno en espacios clave como los ministerios. Analice la preparación de estas personas. Tal vez el mismo candidato presidencial no tenga todas las respuestas. ¿Pero cuenta con un equipo preparado para resolver problemas de esos temas que tal vez desconoce? No se olvide que ser Presidente involucra representar al país en distintas instancias.

Tal vez el mismo candidato presidencial no tenga todas las respuestas. ¿Pero cuenta con un equipo preparado para resolver problemas de esos temas que tal vez desconoce? No se olvide que ser Presidente involucra representar al país en distintas instancias. Promesas realistas. A la hora de escuchar las propuestas de su candidato, ponga atención a los detalles y promesas. ¿El candidato pone metas realistas? ¿Considera la duración del periodo de Gobierno? ¿Cuántos proyectos está proponiendo? ¿Tiene el equipo y capacidad para abordarlos todos?

Los especialistas concordaron en que el llamado es a votar informado, teniendo claras las diferencias entre los candidatos y sobre todo analizando la capacidad de él y su equipo para poder dirigir al país durante los próximos cuatro años.