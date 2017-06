La singular apuesta de Canciller Muñoz a la prensa: si Evo Morales no tuitea sobre Chile una semana "les pago una cena"

Una singular apuesta realizó el Canciller Heraldo Muñoz, a la prensa que lo acompaña en la ONU, luego de anticipar que el presidente boliviano, Evo Morales, no es capaz de pasar una semana sin tuitera sobre Chile.

“Le haría un desafío al gobierno del presidente Evo Morales, al propio presidente Evo Morales, que no tuitee respecto a Chile una semana, y si no tuitea, a los periodistas que están acá, al menos a los chilenos, le pago una cena, si no, ellos me pagan una cena”.

Morales es un asiduo a la postear comentarios en Twitter para comentar sobre diferentes aspectos de la relación con Chile.

Su último comentario sobre Chile, acusaba una agresión a Bolivia a raíz del paro de aduanas, lo que provocó pérdidas en su país por US4200 millones.

Chile estanca nuestra economía y el trabajo de los bolivianos, cada día es más necesaria una salida al mar con soberanía. pic.twitter.com/XB3oxcqc6v — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 30, 2017