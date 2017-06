"Postureo": El fenómeno de aparentar ser feliz y exitoso en redes sociales

¿Cuántas publicaciones tristes o negativas viste en tu Facebook hoy? ¿Viste alguna foto fea en Instagram? Las redes sociales hoy están plagadas de perfección. Las personas suelen compartir estados cuando se encuentran haciendo cosas muy novedosas o que se relacionen con conceptos como belleza, perfección y éxito.

Sin embargo, en casos extremos esto podría traer otros significados ocultos, como por ejemplo rasgos que son considerados como síntomas de trastornos psicológicos. Un estudio de la Universidad de Berlín, sobre este fenómeno plantea que se pueden llegar a casos extremos como el invento de situaciones, con tal de recibir respuestas con algún valor emocional de vuelta, ya sean comentarios positivos o reacciones del mismo tipo como los “me gusta” y “me encanta” en el caso de Facebook.

Lo negativo es caer en los excesos

El mismo estudio de la Universidad de Berlín plantea que el simple hecho de actualizar el estado en Facebook te puede hacer sentir más conectado, incluso si nadie le presta atención. Y no solamente los efectos emocionales se centran en las reacciones positivas, si no que si ha otras personas “les enoja” lo mismo que a ti, sientes que tu opinión cobra fuerza.

Según expertos españoles, donde nace el concepto de “postureo” (lo que en inglés se denomina ‘be poser’), este fenómeno ha existido desde siempre. En psicología existe el denominado ‘complejo de Eróstrato’ para referirse a aquellas personas que buscan la fama, la notoriedad o pasar a la posteridad utilizando todos los medios legales e ilegales a su alcance.

La selfie podría ser considerada un síntoma de aquello. Muchos usuarios tardan varios disparos de cámara hasta dar con la imagen perfecta para subirla. Incluso hoy, los celulares de gama alta traen lo que se conoce como “filtros de belleza”, los que permiten deformar la cara adelgazándola, perfeccionando la nariz o realizando otros cambios a la imagen real para acercarse a la “perfección”.

Los fenómenos que son parte de este problema

El “postureo” o fenómeno del ‘be poser‘ no solo implica aquellas publicaciones en las que aparezca la persona, si no que todas aquellas que busquen crear una imagen de vida, gustos, costumbres, que reflejen algo que no necesariamente se condice con la realidad.

Aquí se consideran fenómenos como el “food porn” (porno de comida), donde se muestran suculentos platos o postres que le darían hambre a cualquiera, con tal de mostrar que la persona tuvo acceso a disfrutar o crear esa apetitosa comida. De la mano de este ejemplo, también se puede considerar el restaurant donde de comió, donde por “moda georeferencial”, el usuario lo etiquetará.

Es común ver etiquetas de lugares como restaurantes, hoteles, cines, galerías de arte y otros, pero pocas personas comparten cuando están haciendo un trámite común como un papeleo sin importancia en el banco u otros lugares. ¿La razón? Una actividad cotidiana que no salga de lo normal, o que no tenga este elemento aspiracional no genera la misma respuesta en redes sociales que si logra, por ejemplo, etiquetarse en unas vacaciones en la playa.

Según señaló a medios españoles, el psicólogo José Antonio Molina (experto en conductas adictivas y autor de ‘SOS, tengo una adicción’), el comportamiento de siempre aspirar a que los demás sientan envidia o aspiren a lo que tu vida es (o muestra ser), también es aplicable a la vida offline.

“Cuando recibimos algo positivo, tendemos a repetir. Si es negativo, tendemos a extinguir esa conducta, dado que te genera afecto negativo en ti mismo. Los pensamientos generan emociones y éstos te llevan a realizar conductas. Si te sientes bien, te genera un estado positivo, repetirás más esa conducta. Es aplicable a todas las facetas de la vida”, explicó el experto, apuntando a todas las reacciones y comentarios que este tipo de publicaciones generan.

Una generación diferente

Las generaciones más afectadas por este fenómeno son aquellas nacidas después de 1985, considerando millennials y centennials. Son generaciones que nacieron en la era digital, y muchos nacieron compartiendo con la socialización digital, como parte de la cotidianidad.

Si bien, redes sociales antiguas como “Fotolog” no tenían la complejidad que hoy tienen Facebook o Instagram, en lo psicológico, el concepto base de este fenómeno era el mismo: satisfacción por obtener atención y reacciones. Tal y como mencionan los expertos españoles citados, esto siempre ha existido y se potenció aún más con Internet.

El estudio ‘Jovenes y comunicación: La impronta de lo virtual’, realizado por el Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud de España, señala que “sin las TIC, los jóvenes se sentirían aislados, incomunicados, incompletos y no sabrían cómo rellenar rutinas, integrarse o socializar”. Según este estudio, la vida virtual y la presencial son expresiones diferentes de una misma persona, lo que tiene beneficios: las personas que tienen dificultad para relacionarse en el mundo offline encuentran nuevas oportunidades para hacerlo online. Sin embargo, caer en extremos como mentir frente a la realidad que se vive puede traer serias consecuencias, aún peores si se descubre que todo lo expuesto es solamente una ilusión.

Según las últimas estadísticas ofrecidas por Facebook, se suben diariamente 350 millones de fotos al portal. Unas 4.000 cada segundo. La red social Instagram suma cada día 80 millones de imágenes, según la propia compañía “el ‘exhibicionismo social’ parece haberse apoderado del mundo digital”.

¿Cuántas veces han publicado algo que clasifique como “postureo”? Pudo ser hasta una simple foto de un café, pero si te esforzaste en hacerlo parecer perfecto, destacar su marca, su estilo y exclusividad, estás dentro. ¿O tal vez una selfie? Instagram y Facebook, son las principales vitrinas. ¿Son tan felices como lo exponen sus redes sociales?