Vladimir Putin: "No soy una mujer, así que no tengo días malos"

Oliver Stone, director de famosas películas como “Nacido el 4 de julio” o “Wall Street”, ha destacado más en los últimos años como entrevistador que por su rol en el séptimo arte.

Tras los fracasos de sus cintas “Snowden” o “Salvajes”, ha dirigido su mirada hacia el líder ruso Vladimir Putin, del cual se encuentra haciendo un documental que será exhibido por el canal Showtime.

Y tal como ha hecho con personalidades como Fidel Castro y Hugo Chávez, Stone se centró en otra figura que es controvertida, especialmente en Estados Unidos. Y justamente, controversia es lo que está causando los primeros adelantos del espacio.

“No soy una mujer, así que no tengo días malos”, le aseguró Putin al cineasta mientras caminaban por el Kremlin, justificando posteriormente sus dichos: “No quiero ofender a nadie. Es la naturaleza de las cosas. Hay ciertos ciclos naturales”

También se refirió a un hipotético escenario en que deba ducharse en compañía de un homosexual en las duchas compartidas que existen en los submarinos. “Yo preferiría no ir con él a la ducha. ¿Para qué provocarlo? Sabe que soy maestro de judo”, ironizó.

Bloomberg dio a conocer dichos adelantos del documentos, del cual se verán los primeros capítulos desde el 12 al 15 de junio.

Vladimir Putin tells Oliver Stone he is a “cunning person” in “The Putin Interviews.” Watch the trailer: https://t.co/wspKSChA3m pic.twitter.com/iHCcHHRaaz

— IndieWire (@IndieWire) 2 de junio de 2017