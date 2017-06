Alcalde Alessandri denuncia daños de colegios en toma : “No vamos a permitir que sigan destruyendo la educación pública”

A primera hora de este miércoles, Fuerzas Especiales de Carabineros ingresó al liceo Confederación Suiza de la comuna de Santiago para desalojar al grupo de estudiantes que se encontraban impidiendo el normal funcionamiento de clases, pero dos horas más tardes los mismos secundarios volvieron a tomarse el establecimiento.

La misma situación se vive en el Instituto Nacional desde este miércoles, cuando decidieron tomarse el establecimiento para exigir que se de cumplimiento a sus demandas, pero desde el Municipio de Santiago informaron que seguirán con los desalojos y llamaron a “cuidar la educación pública”

“Las ocupaciones ilegales en años anteriores han sido por lejos la principal causa de este desprestigio que ha tenido la educación pública, pensemos que colegios emblemáticos como el Instituto Nacional, pasaron de estar dentro del top ten a estar en el lugar 101, hoy vemos las filas para postular lo vemos en el Salesianos que los felicito a ellos y nuestros colegios los emblemáticos están con matrículas disponibles. No vamos a permitir que sigan destruyendo la educación pública”, expresó el alcalde de Santiago Felipe Alessandri.

El edil explicó que tras el desalojo que efectuó Carabineros a las 7:00 horas se pudieron ver cuantiosos daños en la infraestructura del liceo Confederación Suiza, e instó a padres y apoderados para que los ayuden a mantener clases de forma habitual y evitar las tomas.

“Un llamado muy sentido a los apoderados. En sus manos está el hablar con sus hijos para que evitemos las tomas, nosotros no queremos seguir destruyendo la educación pública, queremos trabajar firmemente junto a los profesores, auxiliares y alumnos, me he reunido con gran parte de los centros de alumnos, pero tenemos que involucrar a los padres y hago un llamado enfático para que nos acompañen en esto, no queremos jugar al gato y al ratón desalojando”, añadió Alessandri.

Política del que rompe paga

Alessandri explicó que como municipio aún se encuentran realizando un catastro de los daños que pudieron ver en el Liceo Confederación Suiza, los que van desde rayados hasta vidrios y mobiliario roto y para poder arreglar esta situación tomarán las acciones legales contra los alumnos responsables.

“Vamos a seguir con la política del rompe paga que es tan importante, vamos a hacer responsables a los alumnos menores de edad a sus apoderados con responsabilidades penales, vamos a perseguir a estos alumnos para que cumplan y frente a los mayores de edad los perseguiremos judicialmente”. explicó

Demandas de los estudiantes

Frente a las problemáticas que han expuesto los secundarios como motivo para desarrollar estas tomas, se encuentran temas de infraestructura como demandas históricas que tienen que ver con desmunicipalización y educación mixta, último punto que el alcalde Alessandri se mostró dispuesto a conversar.

“El tema de infraestructura es una demanda histórica y estamos trabajando en ello, para nadie es sorpresa la situación financiera con que recibí el municipio y en estos 6 meses y lo estamos viendo (…) Esto no se hace de un fin de semana para otro, yo no puedo habilitar el colegio en un día para que reciba mujeres, conversemos, hay que establecer camarines, etc, incluso yo me inclinaría porque así fuera, pero cada comunidad escolar es autónoma y yo me quiero juntar con ellos”