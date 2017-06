Británicos vuelven una vez más a las urnas para elegir al gobierno del Brexit a menos de una semana del atentado en Londres

Se trata de las segundas elecciones generales desde mayo de 2015, a las que hay que sumar el referéndum sobre la Unión Europea (junio de 2016) y unos comicios locales (mayo de 2017).

Unos 47 millones de británicos están habilitados para elegir los 650 diputados de la Cámara de los Comunes.

El líder del partido que obtenga más escaños -la conservadora May o el laborista Jeremy Corbyn-, será el próximo primer ministro.

May y Corbyn votaron a media mañana. Ella en el pueblo de Sonning, a una hora en dirección oeste de Londres, y él en una escuela del barrio londinense de Islington.

La campaña arrancó con una ventaja de 20 puntos de May en los sondeos, pero ésta se fue recortando con el transcurrir de las semanas.

En las últimas encuestas justo antes de las elecciones, la ventaja de los conservadores oscilaba entre el 1 y el 12% dependiendo de la zona.

Los colegios electorales abrieron a las 07:00 locales (02:00 horas chilenas) y cerrarán a las 22:00 (18.00 horas chilenas), tras una campaña enrarecida por tres atentados en tres meses -el último el sábado en Londres- que han dejado 35 muertos en total.

Cerca del puente de Londres, donde el sábado 8 personas murieron atropelladas o acuchilladas por tres hombres, los electores consultados negaron que estos hechos tuvieran alguna influencia en su voto.

“Para mí, el tema decisivo de campaña es si Theresa May es o no es una líder sólida y estable”, como presumía en su eslogan electoral, “y no creo que lo sea. Corbyn ha superado las expectativas”, dijo Gerard, de 61 años, tras depositar su voto.