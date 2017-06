Campeonato de armadores de cubos Rubik reunirá en Chile a máximos exponentes mundiales de la disciplina

Entre el 10 y 11 de junio se realizará el Torneo Latin America Cubing Tour, evento que espera reunir en Santiago de Chile a más de 2 mil asistentes en el centro de eventos Casa Dieciocho, en la comuna de Santiago (Metro Los Héroes).

La competencia contará con la presencia de destacados exponentes internacionales en la resolución de cubos Rubik, entre ellos el campeón mundial, Felikz Zemdegs, quien con 4,73 segundos alcanzó el record mundial en 3x3x3 en diciembre de 2016. El australiano posee además otros récords mundiales en resolución en categoría 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6, 7x7x7 y resolución de 3x3x3 con una mano (6,88 segundos).

His counting solves in the average had 5/6 possible parities – very scared for what will happen when he gets 0.

