Transporte público de Madrid inicia campaña contra el "Manspreading": hombres que se sientan con las piernas extremadamente abiertas

El Ayuntamiento de la capital de España prepara una campaña en los buses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) contra el “Manspreading”, los hombres que ocupan más de un sitio al sentarse con las piernas abiertas, invadiendo el espacio de los asientos adyacentes.

Las autoridades de Madrid atenderán así la petición de las organizaciones Mujeres en Lucha y Madres Estresadas de incluir señales informativas en el transporte público colectivo para evitar este fenómeno.

Esta es la señal de los autobuses de la @EMTmadrid para respetar el espacio de los demás y evitar el #manspreading. https://t.co/dnqdMycgaO pic.twitter.com/Xwcx3bx8DG — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) June 7, 2017

Por su parte, el Gobierno de la región autónoma de Madrid no tiene previsto tomar medidas similares en el Metro (ferrocarril metropolitano), del que es responsable, porque el reglamento de viajeros ya establece que no se puede invadir el asiento de otro pasajero, aunque instó al comportamiento “cívico”, en general, de los usuarios.

“Respeta el espacio de los demás” es la recomendación que aparecerá en los autobuses municipales, junto a un icono de un viajero que ocupa dos asientos con las piernas, según informó recientemente el Ayuntamiento.

El departamento municipal de Políticas de Género y Diversidad trabajó de manera coordinada con las asociaciones de mujeres citadas para recordar la necesidad de mantener un comportamiento adecuado y de respetar el espacio de todo el mundo en los autobuses.

“No es difícil ver a las mujeres con las piernas cerradas y muy incómodas porque hay un hombre a su lado que está invadiendo su espacio con las piernas”, argumentaron desde Mujeres en Lucha.

El nuevo panel informativo municipal incluirá también la obligación de validar el billete del autobús, la recomendación de vigilar las pertenencias, utilizar auriculares para escuchar música, no llevar la mochila colgada a la espalda, no comer o beber a bordo y no poner los pies en los asientos.