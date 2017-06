De 1,8 metros de largo y con cámara de espionaje: revelan primera imagen del presunto dron norcoreano

El Ejército surcoreano halló un pequeño aparato volador no tripulado en una zona próxima a la frontera con el Norte, y señaló que podría tratarse de un dron de espionaje enviado por el país vecino.

La aeronave, de 1,8 metros de largo y 2,4 metros de ancho, fue encontrada en un área montañosa de la provincia de Gangwon, cerca del extremo oriental de la línea divisoria entre ambos países, la zona desmilitarizada (DMZ), según dijo un portavoz del Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS).

El supuesto dron es similar a otro encontrado en 2014 en la isla de Baengnyeong, al suroeste de la frontera occidental, y que según los análisis realizados por inteligencia era de origen norcoreano, señaló el portavoz en declaraciones a la agencia local Yonhap.

SK’s Joint Chief of Staff announces that a crashed NK drone is found close to the border in Gangwon Do, near Sokcho https://t.co/i717OYHzQg

— Noon in Korea (@NoonInKorea) 9 de junio de 2017