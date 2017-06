Desde Elmo hasta un Lord con cabeza de cubo: los curiosos candidatos que se presentaron a las elecciones del Reino Unido

Estas elecciones en el Reino Unido no solo fueron inéditas porque fueron adelantadas, sino también por la diversidad de líderes de partidos que estaban compitiendo para convertirse en primer/a ministro.

Si bien, ya cada vez es más común en Europa que los votos sean contados electrónicamente, en el Reino Unido aún los votos son contados manualmente. Incluso, en el Inglaterra, los mensajeros pasan las urnas de mano en mano y las llevan como reales carreras que compiten por la rapidez.

Para ese momento, todos los candidatos se congregan, no sólo los de los partidos tradicionales sino que también los menos conocidos y excéntricos.

Así es como Elmo, el de Plaza Sésamo, el Lord Cabeza de Cubo y el representante del Partido Monstruo Delirante y Chiflado comparten el escenario con los líderes Conservador, Laborista o Liberal Demócrata.

Folks, the Brits have Elmo, Boss Hogg, and Trash Can Darth Vader as candidates. They never get to make fun of our elections again. pic.twitter.com/Sic6x2EeFa

— Comfortably Smug (@ComfortablySmug) June 9, 2017