Jeremy Corbyn protagoniza el peor "high five" de la historia

A los 68 años, el líder laborista británico Jeremy Corbyn acabó con la mayoría absoluta conservadora haciendo bandera de un credo izquierdista -Estado del bienestar, pacifismo, sindicatos- que parecía obsoleto tras Tony Blair.

El candidato laborista consiguió ayer un buen resultado, aumentando la representación de su partido en el Parlamento en 31 escaños respecto a las últimas elecciones.

Todo era jolgorio, alegrías y palmadas entre los miembros del Partido Laborista en medio de las celebraciones. En uno de esos instantes de felicidad, junto a la responsable laborista de Asuntos Exteriores, Emily Thornberry, Corbyn realizó el peor “choca esos cinco” de la historia.

Worst high 5 of all time…? pic.twitter.com/XyIE5oYt7H

La descoordinación del high five no tardó en captar la atención de las redes sociales. El tuit anterior es el que más difusión ha conseguido de la escena, pero se ha popularizado a través de otros muchos mensajes, que recopilamos a continuación :

Right up there with "back slap gone wrong" pic.twitter.com/7Md8BWTUPP

— Clever Name (@hroethgar) June 9, 2017