Municipalidad de Providencia descarta desalojos a estudiantes en toma: “Enfrentaremos los problemas con diálogo”

Durante esta semana varios liceos de la comuna de Santiago han sido tomados por sus estudiantes para exigir que las autoridades cumplan sus demandas, situación que se replicó desde la noche de este jueves en el Liceo 7 de Providencia.

Las alumnas del emblemático establecimiento decidieron sumarse a las peticiones a nivel nacional, a lo que le agregan demandas internas como los problemas de denuncias de acoso sexual que han manifestado dese hace algunas semanas.

“Pareciera que la lógica de salir a las calles a movilizarnos y tomarnos los colegios es la única opción para que las autoridades nos den respuestas, porque antes de hacer esto no logramos soluciones. Hay un abandono de parte de los municipios a los colegios y eso debe cambiar”, explica a Publimetro Sara Robles, estudiante del Liceo 7 y vocera de la Aces.

Al ser preguntados por los pasos a seguir por la municipalidad, desde la corporación de Educación de Providencia aseguran que el primer objetivo no será emitir una orden de desalojo, sino que quieren dialogar con las estudiantes.

“Santiago es una cosa y Providencia otra, yo quisiera dejar muy claro esto. Respeto lo que el alcalde de Santiago está haciendo, pero creo que se debe hacer de forma distinta. Se hace necesario el diálogo cuando hay un conflicto, nosotros no vamos a actuar desalojando sin antes agotar todas las instancias de diálogo posible”, expresó a Publimetro José Palma, director de educación de la Corporación de Providencia.

Si bien desde la Corporación de Educación explican que agotarán todos las instancias de diálogo posible, agregan que se deben cumplir cuatro requisitos para no pedir la colaboración de la fuerza pública.

“Hay condiciones mínimas por las que debemos velar: no se produzcan daños al interior del liceo, no ingresen personas ajenas a la comunidad escolar, no exista consumo de alcohol y drogas, y una disposición permanente del diálogo de parte de las estudiantes. Si cualquiera de estos elementos falta nos veremos en la obligación de actuar de otras maneras y puede ser con un desalojo”, añadió Palma.