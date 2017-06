Trump asegura estar "100%" dispuesto a declarar bajo juramento en investigación sobre Rusia

Según el presidente de EEUU, el ex jefe del FBI, James Comey, dijo este jueves ante el Senado cosas que “no son ciertas”, y niega colusión con Rusia y obstrucción de justicia.

Además, Trump negó este viernes haber pedido detener una investigación del FBI a su ex asesor de Seguridad Nacional y se dijo dispuesto a declarar eso bajo juramento.

Ante la prensa en la Casa Blanca, Trump descartó colusión de su comité de campaña con Rusia y también una eventual tentativa de obstrucción de justicia en la investigación sobre sobre su ex asesor, Michael Flynn; como pareció sugerir el ex jefe del FBI.

Este viernes, la primera reacción de Trump luego del testimonio ofrecido por Comey ante una comisión del Senado, fue tuit en el cual rechazaba ser un “presidente de mentiras y difamación”.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication…and WOW, Comey is a leaker!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2017