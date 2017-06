Beatriz Sánchez niega que el Frente Amplio le haya pedido a Mayol bajar su candidatura

La precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, afirmó que nadie del conglomerado le pidió a Alberto Mayol que baje su postulación y que le da “lata” que él sienta que el FA no lo ha acogido. También descartó un acuerdo con Alejandro Guiller para una segunda vuelta.

En entrevista con El Mercurio, desestimó que las diferencias con Mayol provoquen un descenso en las preferencias del Frente Amplio, como ocurrió en la Nueva Mayoría cuando mostró diferencias internas.

“No sé si es lo mismo. Me parece que es normal que él quiera marcar diferencias, no tengo ni un problema en eso. Además, somos candidatos distintos y eso se nota. Me da mucha lata que él se sienta incómodo en algunos momentos o que sienta que el Frente Amplio no lo ha acogido”, dijo.

También declaró que “no me consta” que el Frente Amplio le haya pedido abandonar la campaña. “Si hicimos tanto esfuerzo en llegar a la primaria, ¿por qué vanos a querer que se bajara Alberto Mayol? No tiene ningún sentido. Me imagino que interpretó mal algún tipo de información que le llegó o algo así. Que yo sepa, nunca ha habido la intención de que Alberto Baje su candidatura; al contrario, queríamos competencia”.

Además descartó “totalmente” un acuerdo con Alejandro Guiller para una segunda vuelta. “Nosotros estamos trabajando para estar en segunda vuelta, pero, de todas maneras, esto de hacer acuerdo de traspaso de votos… O sea, perdón. No soy dueña de los votos de nadie como para decir ‘se van para acá, se van para allá”.