Trump acusa al ex director del FBI James Comey de ser un "cobarde"

Donald Trump acusó al ex jefe del FBI James Comey de cobarde por haber filtrado a la prensa informaciones comprometedoras de sus reuniones privadas en las que el presidente estadounidense le habría pedido abandonar parte de la investigación sobre el caso ruso.

“Creo que las filtraciones de James Comey serán mucho más relevantes de lo que nadie pensaba. ¿Totalmente ilegal? ¡Muy cobarde!”, escribió Trump en un tuit que dejaba la puerta abierta a varias interpretaciones.

El presidente estadounidense acusó el viernes a Comey de mentir, un día después de la audiencia en el Senado del ex director del FBI, quien fue despedido intempestivamente el 9 de mayo.

En la comparecencia, Comey afirmó bajo juramento que el presidente le había pedido desistir de investigar a Michael Flynn, su asesor de seguridad nacional, en la investigación sobre las posibles injerencias rusas.

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!'

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2017