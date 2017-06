Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 12 al 18 de junio

…Amigos esta es una semana en la que debemos mantener calma y comprender que hay cosas que se escapan a nuestras manos, y que cuando eso ocurre simplemente es importante entregarse a los vaivenes de la vida y continuar, nada puede destruirnos si nosotros no lo permitimos, seguir adelante es parte de nuestro instinto de supervivencia, y si somos buenas personas, hacemos el bien sin mirar a quien, somos un aporte para nosotros y para los otros, de la forma que sea, pues estamos siendo seres que las energías consideran positivos y productivos, tratemos de comprender que la vida vas más allá de solo lo que vemos, y que sólo la bondad y el amor son capaces de hacer que cualquier instancia compleja sea superable, las mejores vibras para esta semana con sucesos especiales, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta es una semana de hacer cosas concretas, de movilizarse, de actuar…su carta anual es “La Templanza” y recomienda reordenar para mejorar lo que tienen…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será buena una renovación porque ayudará a progresar…el Número (13) les corresponde esta semana avisa que no teman a los cambios pues serán muy provechosos…su número anual es (14) y sugiere que en todo ámbito de cosas se aprecia será semana de cambios, estén preparados…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para Mantener Calma, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, es el momento de estudiar todo aquello que sea de su interés cambiar o renovar…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda generar una introspección para analizar en calma…su Vibración Numerológica de esta semana predice que refugiarse en ustedes mismos traerá grandes respuestas…el Número (9) les corresponde esta semana avisa que pongan en práctica lo que aprendieron…su número anual también es (9) y sugiere que sean pacientes que se vienen cosas buenas…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles Luz y Calidez, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Paz, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, nuevamente esta semana están con situaciones en las que se pueden sentir indefinidos, calma y no caigan en esa tentación…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda ver todo como una alternativa y evalúen…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si son racionales y rescatan lo positivo será buena semana…el Número (6) les corresponde nuevamente esta semana y avisa que no sean inflexibles, todo tiene un lado bueno y lo que no descarten…su número anual también es (6) y sugiere que abran su mente…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Luz Mental, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Luminosidad, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, retoman las buenas vibras en su entorno, dependerá de ustedes rescatarlas en su provecho…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda seguir adelante que lo positivo está con ustedes y además se les acerca…su Vibración Numerológica de esta semana predice que es momento de cerrar ciclos y comenzar con lo que es bueno…el Número (21) les corresponde esta semana avisa que se vienen regalos bonitos…su número anual es (11) y sugiere que si ven el lado bueno todo fluirá por ahí, depende de ustedes no caer en lo negativo…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para que estén iluminados y vean lo bueno, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Grandiosidad, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, para que las cosas empiecen a fluir positivamente es importante analizar y ordenar todo como corresponde…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda parar y no volverse loco ni siquiera con la buena fortuna…su Vibración Numerológica de esta semana predice que es momento de comprender frente a que están antes de decidir…el Número (2) les corresponde esta semana avisa que sean prudentes y vayan paso a paso…su número anual es (10) y sugiere que no se arrebaten ante los acontecimientos…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darles Prudencia en su actuar, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Calma, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, nuevamente ese problema se presenta, calma que es parte de la prueba y quieren hacerles perder lo avanzado…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no pensar que todo se repite…su Vibración Numerológica de esta semana predice que tomen lo importante y lo que se va solo déjenlo ir…el Número (16) les corresponde esta semana avisa que si sienten contrariedad no se desesperen, la calma atrae la luz…su número anual es (15) y sugiere que usen su lógica y no su pasión…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles Pensamientos precisos, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, cuando hay mucha agitación tendemos a desequilibrarnos, es bueno respirar profundo y relajarse antes de decidir…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda entender están alterados para poder controlarse mejor…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si son disciplinados podrán lograr ese objetivo…el Número (8) les corresponde esta semana avisa que la fuerza la tienen necesitan saberla dosificar…su número anual es (16) y sugiere que no perder el control ante los imprevistos poco agradables…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para Mantener Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Relajamiento, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, después de la tormenta viene el sol y hay que prepararse a recibirlo y saber cono reordenarnos…su carta anual es “La Justicia” y recomienda valorar la calma y usarla para proyectar mejor…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si saben usar lo que llega tendrán logros muy favorables…el Número (19) les corresponde esta semana avisa que la buena fortuna está cerca, hagan obra de amor y llega lo positivo…su número anual es (8) y sugiere que ordenen todo para que tengan seguridad…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para Estabilizarse, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Éxito, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, cuando se ha estado en altos y bajos es bueno ordenar todo de cero para recomenzar mucho mejor…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda no dejarse intimidar por los vaivenes de la vida y seguir…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la fuerza está, falta ordenar…el Número (1) les corresponde esta semana avisa que no deben cerrarse sino más bien abrir su mente…su número anual es (7) y sugiere que continuar les garantía el éxito…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para hacer todo en calma, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, cuando uno debe llevar algo a cabo necesita fuera y determinación y esa energía llega esta semana…su carta anual es “La Luna” y recomienda no piensen que no van a poder decreten en voz alta que pueden…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si deciden que van a lograr su objetivo tienen las vibras a su favor…el Número (4) les corresponde esta semana avisa que se apoyen en cosas concretas para continuar constructivamente…su número anual es (18) y sugiere que no importa que los intimiden, sigan…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles Energía Vital, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Empuje, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, nada es fácil, y cuando piense que es así puede que pierdan más de lo que tienen…su carta anual es “El Juicio” y recomienda ser prudente y entender que cada paso debe darse a la vez…su Vibración Numerológica de esta semana predice que en la medida que entiendan los sacrificios alcanzarán los triunfos…el Número (12) les corresponde esta semana avisa que vayan lento para entender cuando es el momento justo…su número anual es (20) y sugiere que recomenzar también implica resurgir de las cenizas…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles Fortaleza, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Fuerza, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, ya es momento de tomar las riendas y decidir por donde comenzar, las vibras son positivas esta semana…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda emprender con lógica cualquier camino…su Vibración Numerológica de esta semana predice que las triunfos no solamente son materiales, piensen eso…el Número (7) les corresponde esta semana avisa que aun en los triunfos podemos enfrentar dolores…su número anual es (2) y sugiere que no dejen de lado su pensamiento lógico para comprender lo que venga…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para tener Ánimo y Decisión, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Carisma, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…