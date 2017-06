Dramático rescate tras derrumbe que dejó atrapados a 4 trabajadores en San Miguel

Cuatro trabajadores quedan atrapados bajo una construcción ubicada en la intersección de las calles Gran Avenida con Salesianos, en la comuna de San Miguel, durante la tarde del lunes. La emergencia se produjo cuando una pared sedió y dejó a los hombres bajo los escombros.

Personal de Carabineros y Bomberos se hizo presente en el lugar para atender la emergencia. El tránsito se encuentra cortado en Gran Avenida hacia el norte. Según lo informado preliminarmente por la institución uniformada, todo ocurrió mientras los afectados hacían trabajos con fierros en el subsuelo del sitio, momento en que una pared se derrumbó sobre ellos.

Uno de los obreros ya fue rescatado, se trataría de Cristián Pedreros Urra (32) de nacionalidad chilena. Dos de los trabajadores atrapados son también chilenos y se encuentran parcialmente bajo los escombros, en primera instancia se encuentran en buen estado de salud y se les proporcionó oxígeno.

Mientras que el cuarto hombre, un trabajador de nacionalidad peruana, se encuentra a 1,5 metros de profundidad, aún no se ha podido establecer comunicación con él por lo que no se sabe si se encuentra con vida o no.

Noticia en desarrollo…