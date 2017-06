"Escuela Abierta": el programa de Recoleta que pretende ser impulsado en todo Chile

Suena la campana de la tres de la tarde en el Liceo Valentín Letelier de Recoleta. En muchos colegios este sonido significa el fin del día escolar, la salida de los niños y el cierre de los establecimientos. Sin embargo, desde 2013 esto ha cambiado en las 19 escuelas municipales de la comuna norte de la capital. El campanazo de salida se confunde con el de entrada. Niños y adultos, chilenos e inmigrantes, esta vez sin uniformes, inician una nueva jornada hasta las 10 de la noche.

A través de más de 150 talleres municipales y una cantidad similar de actividades autogestionadas por organizaciones sociales, todos ellos de carácter educativo, cultural y deportivo, los colegios se han convertido en el “corazón de la comunidad” y segundo hogar para miles de personas, sin importar el día de la semana.

Las actividades se desarrollan de lunes a viernes de 15 a 22 horas y los sábados de 9 a 21 , mientras los domingos los espacios quedan disponibles para quienes deseen usarlos, “llave en mano”.

Desde la Municipalidad de Recoleta, Natalia Salazar, asistente de Coordinación Territorial del programa, reconoce que en un comienzo costaba que los directores confiaran el acceso, pero con el paso de los meses todo cambió. “El adn de las escuelas pasó a ser el centro del desarrollo social comunitario”, asevera la estudiante de Trabajo Social.

Astrid Quiroga es vecina de la comuna. Junto a su hijo Renato participan dos veces a la semana del curso de Lengua a Señas que se imparte en el Centro Educacional “Juanita Fernández”. “Pese a no tener ningún familiar o cercano con sordera, llevaba años buscando aprender pero no había donde. Apenas me enteré de esta iniciativa me acerqué, es muy importante para nosotros como comunidad tener estas posibilidades”, confesó Astrid durante una breve pausa que dedicó toda la clase para conversar con Publimetro.

Terminada esta charla, durante el recorrido por las escuelas “República de Paraguay” y “Vicente Letelier” advertimos la alta cantidad de inmigrantes que hacen uso de los espacios escolares. Ya de noche, en una de las salas del histórico liceo donde estudiase el ex presidente Patricio Aylwin, un grupo de padres peruanos enseñan a sus hijos a bailar la tradicional “marinera”. Pese a la alta participación de personas en los talleres, la mayoría de los asistentes son parte de organizaciones sociales que solicitan un espacio para realizar sus actividades. En 2016, 419 organismos, sin importar la comuna de procedencia, que no tenían un lugar para sus actividades, fueron recibidos en los colegios de Recoleta.

“Antes ensayábamos en las calles y los parques”, relata Jorge Montenegro, inmigrante peruano con 15 años en Chile. “Nuestros niños nacieron acá, así que nosotros utilizamos estos espacios para enseñarles nuestras tradiciones”, señaló.

La sinergia que existe se refleja en la masiva participación que tienen las actividades, las cuales han superado las expectativas en varias oportunidades. Pese a que los cálculos para el primer año (2013) eran de 5 mil personas, la cifra se cuadruplicó y alcanzó a 19.580. Desde esa primera “prueba” hasta 2016, el número de participantes no ha parado de crecer y, en este último año, llegó a 39.198 personas.

Sin embargo, no es sólo este factor el que demuestra la efectividad de “Escuela Abierta”. Según datos municipales, una vez se abrieron los colegios también disminuyeron los robos en su interior. De los 24 hurtos promedio que padecían los 19 establecimientos en 2012, en 2016 esta cifra se redujo a sólo dos.

Su génesis

Luego que Daniel Jadue asumiera a la cabeza de la Municipalidad de Recoleta a fines de 2012, se iniciaron los trabajos por cumplir una de las promesas que el tres veces candidato había realizado, aumentar los espacios para la comunidad y en especial para los jóvenes. “A pesar que todos decían querer que niños y adolescentes salieran de las calles, de la delincuencia y los males que tiene nuestra sociedad, no encontraban lugares donde realizar sus actividades”, aseguró a Publimetro.

Sin embargo, una vez en el municipio, Jadue reconoce haber encontrado la respuesta tras advertir que los colegios municipales “nos ofrecían 300 salas, 19 patios, 30 gimnasios y 3 teatros totalmente inutilizados después de las 3 de la tarde”.

Transcurridos cuatro años, el alcalde destaca el “círculo virtuoso” que se genera en torno a la iniciativa. “La comunidad se siente mejor representada, se entiende así misma como el Estado y que la infraestructura es de ellos”, sostuvo.

Doble reconocimiento

Desde el Gobierno han observado con atención la experiencia de Recoleta y luego de cuatro años la valoración proviene desde dos frentes: educación y seguridad. “Escuela Abierta ha sido reconocida como una de las mejores prácticas para combatir y prevenir la delincuencia a nivel nacional por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública”, informa Sergio Jadue.

“Buenas prácticas en prevención del delito y la violencia”, indica el galardón entregado el 30 de mayo pasado.

En tanto, desde el Mineduc han destacado la labor de esta comuna (junto a San Vicente y San Javier, comunas con programas similares) y elaboraron un manual de orientación para la implementación de “Escuela Abierta” en otras zonas del país.

“La posibilidad de que otros actores sociales formen parte de la vida escolar puede constituir un punto de partida para que la gestión institucional resulte más democrática”, destaca el documento.