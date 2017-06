Felipe Kast: "A veces me confunden con mi tío, que es más conservador"

El diputado Felipe Kast fue el nuevo invitado al programa “El Sillón de Pedro Presidencial”, donde aprovechó para plantear el proyecto político de su partido, Evópoli, diferenciándose de sectores más conservadores de Chile Vamos.

Pedro Carcuro citó en la entrevista a Carlos Peña, quien planteó en columna de El Mercurio que el candidato de Evópoli es un “liberal descafeinado”, por ciertas visiones que consideró conservadoras en su propuesta.

En ese aspecto, Kast sostuvo que “si uno fuese calculador y quisiera ganarse el voto conservador, difícilmente estaría a favor del derecho al matrimonio igualitario y a la eutanasia, el buen morir”.

Por eso Felipe Kast sostuvo, respecto a su autodenominación como liberal, que “ese voto más liberal está ahí, pero nos conocen pocos y a veces me confunden con mi tío, José Antonio Kast, que es más conservador”.

Y en ese último sentido planteó que su pariente, ex UDI y candidato presidencial independiente, “no está a favor, por ejemplo, del matrimonio igualitario”.

Sin embargo, volvió a reiterar su rechazo al aborto – con excepción de la causal de riesgo vital de la madre – planteando que “es un tema muy complejo porque chocan dos valores: el derecho de la madre de poder decidir qué hacer con su cuerpo y el derecho a nacer de un niño. Me duele en el alma que ese derecho choque con la defensa de una vida”.

“Hay un caso en el que estamos todos de acuerdo, que es el caso de riesgo de vida de la madre, pero en los otros casos está el derecho del niño de poder nacer”, indicó.

Sobre el video en que aparece vestido de mujer y en el cual critica la discriminación de género, manifestó que “el mundo privado tiene una deuda enorme al respecto en los directorios de empresas, y creo que les iría mucho mejor si tomaran más en serio a la mirada femenina. Y ojalá el Congreso se llene de representación femenina”.

En un sentido económico, Kast evaluó que no ha “visto a Piñera ni a Ossandón con un diagnóstico claro de cuál es la falla de Chile en los últimos 30 años”, y en ese sentido planteó que “falló la política”.

“Beatriz Sánchez y Alberto Mayol dicen que el problema es el modelo económico, pero no es el modelo económico sino el político. Nos empezamos a acostumbrar con que lo público sea mediocre, y la clase media está cansada de eso. La clase media, que construyó a Chile, no tiene salud de calidad ni buena educación para su hijos. Y los que se pueden desviar del Estado, no lo necesitan”, dijo.

Y, como clave para el crecimiento del país, planteó que “hay que poner primero a los niños en la fila” y “hay que pensar que el futuro de un modelo de desarrollo son los emprendedores”.

En materia económica planteó, además, que “educación gratuita y para todos suena muy lindo, pero hay más formas más justas”. En ese sentido, propuso ” un sistema solidario en el cual, después de estudiar, los más privilegiados le devuelvan la mano al país. Con la gratuidad universal estamos postergando a alguien que está esperando una operación de salud”.

Y con una propuesta económica muy divergente, diferencias en el plano valórico, y críticas tanto a Alberto Mayol como a Beatriz Sánchez y el Frente Amplio, la coalición de ambos (en una entrevista reciente, por ejemplo, opinó que dicho grupo “vende humo”), Kast consideró que dicho conglomerado “es un proyecto que llegó para quedarse, como lo que pasó con Podemos en España, donde se radicalizó la izquierda”.

“Por eso está la invitación de sumar fuerzas en el centro político y con aquellos que creen que el motor del desarrollo son los emprendedores y no el Estado. Ese estatismo claramente ha fracaso en todo el mundo, y tenemos que sumar fuerzas quienes creemos que en los últimos 30 años Chile sí avanzó”.

Consultado respecto a si se consideraría un “sucesor” del ex Presidente, el precandidato planteó que “espero ganarle a Piñera. Sé que es difícil, no soy ingenuo, pero espero dar la sorpresa”.

Por otro lado, consideró que con el ex mandatario, del cual fue ministro de Planificación por poco más de un año (de 2010 a 2011), “hicimos un buen gobierno, pero cometimos un grave error: no plantear un sueño de justicia a largo plazo. El pecado de la centroderecha es que muchos creen que no queremos cambios, y eso hay que combatir, con un sueño de justicia”.

“Encontraba que fue injusto que me sacaran del Ministerio de Planificación, los independientes teníamos el derecho de hacerlo. Parece que les generó ruido, y me dediqué de cuerpo y alma a esto”, dijo, refiriéndose a la formación del partido Evópoli, en 2012.

Eso sí, a pesar de sus diferencias con Ossandón y Piñera, dijo que “creo que Ossandón no ganará, pero si eso llega a pasar, debo cumplir con mi deber. Quien manda es la gente y seremos leales con quien la gente elija”.

Entre los últimos temas abordados en el programa, estuvo el polémico penal de Punta Peuco, donde se encuentran reclusos militares involucrados en violaciones a DD.HH. en la dictadura.

En ese aspecto, el precandidato de Chile Vamos aseguró que “el sistema carcelario es un desastre y, por lo tanto, en lugar de quitarle los patines a Punta Peuco y nivelar hacia abajo, debemos preguntarnos por qué aquellos que están en cárceles comunes no pueden aspirar a una cárcel con el nivel de dignidad de Punta Peuco”.

“El 50% de las personas en las cárceles pasaron por el Sename, y nos olvidamos que generamos esa segregación y violencia”, manifestó.