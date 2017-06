Orlando no olvida y conmemora a las víctimas a un año del ataque terrorista en discoteque gay

Miles de ofrendas que personas de todo el mundo dejaron a las víctimas del ataque en Orlando serán expuestas desde el lunes, físicamente y por internet.

La masacre fue noticia mundial y se improvisaron ofrendas callejeras con peluches, velas, flores y toda clase de artesanías frente a la discoteque, el hospital y el lago Eola en el centro de Orlando, donde se concentraron los homenajes.

Dos semanas después del ataqye, la ciudad recogió estos objetos. “Levantamos miles de artículos de los lugares de homenaje”, dice Michael Perkins, jefe del Centro Histórico del Condado de Orange, al que pertenece Orlando y que se ocupó de la curaduría.

“Cada ofrenda tenía que ser tratada de cierta manera. Tuvimos que aplanar las de papel; y la cera de las velas cubría tantos artículos que hicimos lo que pudimos para removerla”, cuenta Perkins.

El funcionario entra a los archivos del Centro Histórico y abre una cámara con temperatura y humedad controladas. Saca un par de cajas de papel y aparecen las coloridas ofrendas, la mayoría con los tonos del arcoíris.

Una gorra de béisbol con el mensaje “Amor desde República Checa”, un rosario de una mujer anónima que dijo haber venido del Vaticano, una cajita de madera con 49 corazones de papel dentro; muchas tarjetas, flores y lentejuelas.

Junto a la exposición de cientos de objetos de la llamada “One Orlando Collection”, el Centro Histórico -junto al condado de Orange y la ciudad de Orlando- lanzará también el lunes la página www.OneOrlandoCollection.com, con las fotos de miles de artículos.

Al respecto, el presidente de EEUU, Donald Trump, publicó en su Twitter “Nunca vamos a olvidar las víctimas que perdieron la vida hace un año en el horrendo tiroteo # PulseNightClub. # OrlandoUnitedDay”

We will NEVER FORGET the victims who lost their lives one year ago today in the horrific #PulseNightClub shooting. #OrlandoUnitedDay pic.twitter.com/OFFUVAFBJM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2017