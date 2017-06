Toda la familia Trump está en la Casa Blanca: Melania y Barron finalmente se mudan a Washington

Desde este domingo la Casa Blanca tiene dos nuevos ocupantes: la primera dama de Estados Unidos Melania Trump y su hijo Barron se mudaron al número 1600 de Pennsylvania Avenue.

Cinco meses después de la llegada del presidente Donald Trump, la ex modelo nacida en Eslovenia y su hijo de 11 años se unieron al mandatario en la Casa Blanca, según confirmó uno de los asesores de Melania.

Ambos habían permanecido en Nueva York mientras Barron completaba el año escolar. Se espera que durante el ciclo 2017-2018 el menor asista a St. Andrews Episcopal school, en las afueras de Washington.

Antes de llegar a la capital, Melania y Barron descendieron las escaleras del avión presidencial al lado de Trump en la Base Andrews, mientras el chico, que traía una playera en la que se podía leer “The Expert” (El Experto), jugueteaba.

Tras llegar a la Casa Blanca, Melania envió una fotografía en Twitter desde una ventana mirando hacia el South Lawn y el Monumento a Washington.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv

— Melania Trump (@FLOTUS) June 12, 2017