Dra. Etel Veringa: "Ya hay iniciativas en marcha sobre trato humanizado y empático en Chile"

“Lo que empezó con una pequeña unidad en un hospital de Estados Unidos hoy es ya una realidad en más de 800 centros hospitalarios en diferentes partes del mundo“, nos comenta la doctora Etel Veringa, directora de Planetree, organización que impulsa iniciativas para mejorar el trato hacia los pacientes.

Planetree propone a los centros de atención en salud un camino estructurado y definido por diversos principios y criterios que deben considerarse y alcanzarse. “Se trata de una especie de viaje hacia un cambio cultural o hacia la potenciación de las virtudes en atención que ya tienen muchos hospitales o clínicas”, nos explica la especialista. Desde su fundación en 1978, la organización ha transmitido en todo el mundo la importancia de la “curación en compañía”.

El trato humano en la salud chilena

En el marco de la conferencia internacional “Mejorando la Experiencia del Paciente”, que se realizó en nuestro país durante esta semana, la Dra. Etel Veringa, especialista en Microbiología y Enfermedades Infecciosas y directora de Planetree para América Latina, expuso sobre la importancia del trato hacia los pacientes. La conferencia fue parte del Cluster Salud 2017, organizado por América Economía.

La especialista en trato al paciente conversó con Publimetro. / Gentileza

Le preguntamos a la especialista sobre su evaluación de nuestro país en este aspecto, cómo se podrían implementar las prácticas planteadas por Planetree en nuestro país y su visión sobre la atención de salud pública. Frente a esto, la especialista nos señaló que ya hay iniciativas en Chile trabajando esta área.

¿Cómo se podrían implementar las prácticas de Planetree sobre “Atención Centrada en el Paciente”, en los centros de salud chilenos?

Implementar la Atención Centrada en el Paciente requiere compromiso, conocimiento, dedicación y mucha práctica y trabajo. Planetree viene trabajando en esto desde hace cuatro décadas. Lo central en este viaje es que la opinión, experiencia y expectativas del paciente, y sus familiares, sean el combustible que mueva a los servicios de salud. No puede haber atención centrada en el paciente si no se trabaja con él y sus familiares/amigos como si fuesen verdaderos socios de un equipo de atención. Pero además, eso no se puede lograr si el equipo de atención no está preparado y entrenado y si no está satisfecho con su labor. Pacientes, familiares y personal son parte de la misma ecuación.

¿Qué recomendaría para ir avanzando en este proceso?

Pues cada centro debe trabajar en ello. No basta asistir a una conferencia, dar un discurso o incluso declarar un compromiso. Hay que conocer, entrenarse y trabajar para hacer este viaje cultural hacia la atención centrada en el paciente. Planetree está siempre disponible para apoyarles en este viaje, para ayudarlos a recorrerlo de una forma estructurada y sustentable. Pensamos que es el momento y el lugar adecuado.

¿Cuál es su apreciación respecto al sistema de salud pública chilena en cuanto a la “Atención Centrada en el Paciente”?

En Chile ya hay diversos esfuerzos e iniciativas en marcha sobre trato humanizado y empático, eso debemos impulsar y celebrar. De lo que se trata ahora es de cumplir con la misión real y última de los centros de atención en salud: los pacientes. Hemos visto un informe de la de la Superintendencia de Salud de hace unos pocos años (2012) que indicaba que tanto los pacientes del sector privado como del público reportan que hay falta de trato humanizado. Ojalá eso haya ya cambiado un poco. Pero también sabemos que el sector salud reconoce los problemas, lo que en gran medida ayuda a caminar hacia soluciones.

¿Qué cambios se observan en las instituciones de salud que han implementado las prácticas de Planetree?

Hay muchos estudios disponibles que indican que con las práctica de Planetree aumenta la seguridad en la atención, tema clave en la gestión clínica, los pacientes se recuperan en menos tiempo y tienen menos recaídas. Hay un empoderamiento real del paciente con el manejo de su salud. Los cuidadores naturales, como familiares y amigos, se asumen como socios en el cuidado.

Mejorando el trato del paciente, bajan los reingresos, la comunicación entre el personal y de ellos con los usuarios mejora, hay ahorros netos en el uso de recursos y en la finanzas de los hospitales. También, el personal se reconecta con su misión y hay en general un clima de trabajo más armónico y empático. Los beneficios son múltiples, incluso mejora la imagen y la reputación de los hospitales y clínicas.

¿Cómo se logra alinear a los equipos médicos y de atención primaria para obtener resultados?

Los procesos de atención centrada en la persona no son únicamente para enfermeras o personal de atención básica. Hay que eliminar ese mito. Esto involucra a todos, desde la persona que estaciona los autos, pasando por quien limpia las habitaciones, hasta el liderazgo y la junta directiva. El equipo médico es parte sustancial de la vida de los centros de atención en salud. El alineamiento es entonces esencial. Se trata un trabajo organizacional amplio con normativas internas, formas de evaluación y reclutamiento, requisitos educativos y entrenamientos que son para todos. Lo central es que el liderazgo esté realmente comprometido con la atención centrada en el paciente y familiares y con el trato empático y adecuado con el personal. Si la prioridad del liderazgo es otra, si la atención no es lo suyo, poco se puede avanzar.