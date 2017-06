Beatriz Sánchez: "Me declaro una candidata a la Presidencia feminista"

Marcando de manera tajante la diferencia con la actual Mandataria, la precandiata del Frente Amplio Beatriz Sánchez escgrimió nuevamente definiciones de su postulación que esta vez apuntaron de manera preferente a los derechos de las mujeres. De hecho la periodista no dudo en declararse como “una candidara a la Presidencia feminista”, argumentó en el programa “El sillón de Pedro” de Televisión Nacional.

Con dos causales aprobadas en la comisión de Constitución del Senado, la precandidata señaló que “en Chile existen los abortos todos los días”. Partidaria del aborto libre Sánchez añadió enfática que “yo creo que tiene que ser una decisión que debe tomar cada mujer”.

“Las mujeres estamos preparadas para todas las decisiones”, respondió tajante ante la pregunta de Carcuro sobre si todas pueden tomar esa opción.

La periodista estableció una clara distancia con la actual Mandataria de Chile y tiró dardos a Chile Vamos. La abanderada de Revolución Democrática señaló que “no me siento parecida a Michelle Bachelet” y que en lo único que se parecián era en que ambas eran mujeres.

A su vez, declaró que “Chile Vamos es el poder del dinero sobre la mesa” que gobierna para el 1% más rico de del país. Refiriendose explícitamente al ex presidente y precandidato Sebastían Piñera dijo que “yo creo que él representa todo lo que a mi no me gusta de la politica”.