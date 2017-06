"Comandante Emilio", ex frentista acusado por muerte de Jaime Guzmán : "Yo no tengo ningún temor de ir a Chile" "Le dije: se te violaron muchos derechos y garantías (en tu detención en México), así que tenemos la posibilidad de que salgas libre, pero no puedo evitar lo que se está diciendo en los medios que vayan a pedir tu extradición hacia Chile", señaló el abogado a Escobar Poblete.