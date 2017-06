¿Complejo de Electra? El gran parecido entre Donald Trump y ... El padre de Melania

Desde que Melania y Donald se casaron en 2005 varios se preguntaron cómo el magnate pudo enamorar a una mujer 25 años menor que él. Pareciese ser que la respuesta la encontraron los usuarios de las redes sociales, apelando a la teoría freudiana: el complejo de Electra. ¿Por qué? debido al gran parecido que tiene el 45º presidente de EEUU y el padre de la Primera Dama.

Amalika y Viktor Knavs llegaron este fin de semana a Maryland, pero el que más llamó la atención fue el hombre de 73 años, debido al gran parecido que tenía con su yerno tres años más joven.

“Nada que ver aquí…”

nothing to see here pic.twitter.com/7mcNTJrCix

— inov8ive (@inov8ive1) June 12, 2017