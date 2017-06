Edmundo Varas le pide trabajo a Luksic por Twitter y se gana el trolleo de las redes sociales

El ex chico reality Edmundo Varas sorprendió este martes al pedirle trabajo por Twitter a Andrónico Luksic, recordándole al empresario su paso por Canal 13, en donde fue el vencedor de “Amor Ciego”.

“Quiero volver a trabajar en su canal”, fue parte de lo escrito por Varas, quien de paso se ganó las burlas de los usuarios de redes sociales tras su insólita petición.

Mira los tuiteos del ex chico reality:

@aluksicc

Me gustaría que me recibiera para que me escuche con atención y poder ser comentarle mis intenciones de se parte de @canal13 .

— Edmundo Varas A (@one_varas) 13 de junio de 2017