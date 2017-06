Ex estrella de la NBA viaja a Corea del Norte para hacerle "bandeja" a Kim Jong-un

La controvertida ex estrella de baloncesto llegó este martes a Pyongyang en un vuelo procedente de Pekín, según confirmó la agencia nipona Kyodo, en la que supone su quinta visita al país asiático y en un momento de especial tensión entre Washington y el régimen que lidera Kim Jong-un.

“Espero regresar con una actitud positiva y espero que la puerta pueda estar un poco más abierta”, afirmó Rodman en un mensaje de vídeo distribuido en la citada red social, donde añadió que dará detalles de su “misión” más adelante.

Headed back to North Korea. Thank you https://t.co/zBtIFz1QBr for sponsoring my mission. I'll discuss when I return. https://t.co/oCEsSvI90B

— Dennis Rodman (@dennisrodman) June 13, 2017