Cientos de bomberos combaten incendio que devora edificio en Londres

Un gigantesco incendio afecta a estar hora la Torre Grenfell, un edificio habitacional de 24 pisos situado en el sector White City al oeste de Londres. La emergencia comenzó durante la madrugada, y a eso de las 1:15 de la madrugada (hora local) bomberos británicos recibieron el primer llamado de emergencia. Pronto el fuego se extendía sin control en la estructura, convertida literalmente en una antorcha.

Al lugar se trasladaron al menos 200 bomberos apoyados por 40 camiones. El personal de emergencia enfrentó grandes dificultades para enfrentar las llamas que se extendían por decenas de metros en el frontis del inmueble.

“Bomberos con aparatos de respiración deben trabajar en condiciones extremadamente difíciles para combatir el fuego”, declaró Dan Daly, responsable del combate contra el fuego. “Este es un incidente muy serio y hemos desplegado numerosos recursos y especialistas para combatirlo”.

Los rescatistas temen que dentro del edificio haya un número indeterminado de personas.

“Vi a dos personas literalmente atrapadas en la parte superior del edificio. Tenían teléfonos móviles y trataban de hacer señales con la luz de sus pantallas para que los rescataran”, describió Victoria Goldsmith, una testigo, en declaraciones a Sky News. “El fuego se extendió y las luces se apagaron”, añadió.

Testigos relataron que los primeros indicios de fuego comenzaron a ser visibles en las primeras horas de la madrugada, y las llamas crecieron con gran rapidez.

Al amanecer en la capital británica, el incendio seguía consumiendo sin control la estructura.

Grenfell Tower in White City is completely ablaze. Chunks of flaming debris can be seen falling from the upper floors pic.twitter.com/X8clZnufdY

— Alice Ross (@aliceross_) June 14, 2017