Las mujeres innovadoras se toman el Lab4+

Bárbara Silva, directora de Singularity University en Chile; María Emilia Correa, cofundadora de Sistema B; Josefa Monge, abogada y cofundadora de Cumplo Chile, y Fernanda Vicente, presidenta de Mujeres del Pacífico, formarán parte del V Foro de Emprendimiento e Innovación de la Alianza del Pacífico para contar cuáles son los nuevos paradigmas de la innovación. Conversaron con Publimetro sobre el rol de la mujer en este rubro.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en innovación?

Bárbara: En cuanto a las tendencias tecnológicas en innovación, hay que entender que ya estamos viviendo en una época donde existe una masificación de las tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual, lo que está abriendo oportunidades no sólo en la industria de los juegos si no que también en otras industrias como la creativa o en el área de salud.

María Emilia: En todo el mundo las grandes innovaciones vienen de la tecnología, de los algoritmos inteligentes y de los servicios que acercan al consumidor al producto y nos permiten participar cada vez de forma más directa en el mercado. Existe, además, una tendencia que permea al mundo de la tecnología, de las organizaciones y de los modelos de negocio, que es el deseo de millones de personas en el mundo de ser parte de la solución de los problemas sociales y ambientales de su comunidad y del planeta.

Josefa: La colaboración, el consumo consciente, la empresa con propósito, la producción limpia, la redistribución de los recursos por la vía de su reutilización y de compartir los recursos, talentos y conocimientos acumulados que no están en permanente uso.

Fernanda: En Chile se están desarrollando dos sectores en los que podemos tener un alto impacto a nivel mundial. Uno es la innovación de base científica-tecnológica, cuya posibilidad viene más del lado de las sinergias que se pueden lograr entre el emprendimiento y la gran empresa (…). El otro sector está relacionado con la innovación de base social, es decir, con empresas que se hacen cargo de problemas sociales que existen en todo el mundo.

¿Cómo es la mujer innovadora? A nivel regional, ¿cómo es la brecha que separa de los hombres en términos de dificultades o ventajas?

B: La mujer innovadora suele ser outsider, con ganas de crear y de descubrir nuevas oportunidades, inquieta y con la motivación de perseguir sus sueños. Tenemos oportunidades para acceder a becas, pero sin una buena red de contactos es difícil llevar adelante el proyecto.

La brecha que nos separa, es que los grandes ejecutivos y las personas que toman las decisiones del país, son hombres. Sólo un 7% de las mujeres lidera las grandes empresas, es por ello que he creado Her Global Impact. Impulsando a más mujeres para crear sus propias empresas, logrando que en un futuro haya un equilibrio en las grandes tomas de decisiones.

ME: Las mujeres enfrentamos los estereotipos y prejuicios de buscar participar en espacios como la ciencia, la tecnología, y la innovación que han sido espacios más bien masculinos, donde las mujeres somos vistas con escepticismo (…). Sin embargo, es muy esperanzador encontrar en toda América Latina, miles de mujeres, en especial jóvenes, que encuentran espacios de emprendimiento gracias a las políticas públicas que promueven emprendimiento y las oportunidades que se han abierto gracias a la tecnología.

J: Creo que la mujer innovadora es valiente, despejada de cabeza, además de ser curiosa de las nuevas ideas y tecnologías, propositiva y empujadora.

F: La mujer innova generalmente en los ámbitos en los cuales trabaja y en un alto porcentaje sus emprendimientos tienen un alto componente social. Esa es la razón por la que mujer que innova tiene como prioridad la solución del problema antes que el negocio.

Las brechas que separan a hombres y mujeres son muy evidentes. Lo vemos en que las mujeres tienen menos acceso a las redes de conexión, estudian carreras menos enfocadas al manejo de empresas y, como consecuencia de lo anterior, nos cuesta más mostrar nuestra innovación.

¿Cómo es ser mujer en el mundo de la innovación y emprendimiento?

B: En Chile, sólo un 34% de los emprendimientos son liderados por mujeres. A pesar de que existen posibilidades para acceder a más oportunidades, aún hay una brecha que disminuir.

ME: Las mujeres estamos entrando a espacios considerados masculinos, y es siempre un gran desafío encontrar la identidad propia y no tratar de asumir una identidad masculina. Sin embargo, es muy emocionante ver en todo el mundo cada vez más mujeres que avanzan una nueva identidad empresarial.

J: Me encanta ser mujer en el mundo del emprendimiento y la innovación, imagínate que vengo del mundo legal donde la innovación tarda más en llegar.

F: A pesar de lo anterior, ser mujer supone una gran oportunidad. Las mujeres venimos seteadas de nacimiento para innovar y generamos rápidamente lazos de confianza. La Nueva Economía implica necesidades distintas y tiene características femeninas muy marcadas, como la empatía, a diferencia de lo que ocurría en la era industrial, que se caracterizaba por competencias más bien masculinas. Por eso, hoy en día las mujeres son una ventaja competitiva en cualquier actividad sectorial.