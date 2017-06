No le bastó con el ex director del FBI, esta vez Trump quiere despedir al fiscal especial que investiga el 'Rusiagate'

Donald Trump está considerando despedir a Robert Mueller, fiscal especial e independiente en la investigación sobre la posible colusión entre Rusia y el comité de campaña de Trump para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses, aseguró un amigo del presidente el lunes.

El director ejecutivo de Newsmax Media, Christopher Ruddy, hizo esta afirmación en vísperas de la presentación del fiscal general Jeff Sessions ante el Comité de Inteligencia del Senado que investiga la trama rusa.

Sus comentarios vinieron menos de una semana después de las explosivas afirmaciones ante el mismo comité del ex director del FBI, James Comey, quien sugirió que Trump habría intentado interferir en esa investigación.

“Personalmente creo que sería un error importante”, agregó Ruddy.

CNN citó una fuente cercana a Trump según la cual “mucha gente le estaría aconsejando” que no despida a Mueller, quien también dirigió el FBI entre 2001 y 2013.

El líder demócrata del comité, Adam Schiff, advirtió en Twitter que “Si el presidente despide a Bob Mueller, el Congreso inmediatamente lo reestablecería en su puesto. No nos haga perder el tiempo”.

If President fired Bob Mueller, Congress would immediately re-establish independent counsel and appoint Bob Mueller. Don't waste our time.

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) June 12, 2017