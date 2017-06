Tiroteo en San Francisco: policía cifra en tres los muertos más el sospechoso y descarta terrorismo

La Policía de San Francisco registró este miércoles un tiroteo en un centro de distribución de correo en la ciudad, San Francisco UPS, y le ha pedido a los ciudadanos que se resguarden.

La Policía reportó tres muertos, seis heridos más el sospechoso que también falleció tras dispararse en la cabeza.

#SFPD is at the scene of a shooting that occurred near 17th & Vermont. Please avoid the area, expect street closures and traffic delays #SF

— San Francisco Police (@SFPD) June 14, 2017