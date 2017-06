Declaran alerta temprana en ocho regiones del país por sistema frontal que dejará fuertes lluvias y marejadas

La Onemi declaró alerta temprana preventiva en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, El Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos por precipitaciones y vientos de intensidad moderada a fuerte que provocará un sistema frontal a contar de este miércoles.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) también emitió una alerta por el mismo fenómeno climático entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, donde se espera que el agua caída en algunos sectores llegue a los 80 milímetros (mm). El sistema frontal entrará por el sur y se extenderá hasta el viernes.

Desde La Araucanía al sur, las precipitaciones comenzarán este miércoles, mientras que desde el Biobío al norte lo harán desde el jueves. Para el viernes en Valparaíso se esperan entre 40 y 60 mm de agua caída, mientras que en la Región Metropolitana, entre 20 y 30 mm.

En tanto, en la región de O’Higgins para este jueves se prevén 20 mm y el viernes 60 mm de agua caída, y en el Maule el jueves serán entre 40 y 60 mm, y el viernes de entre 30 y 50 mm.

En el Biobío se esperan 70 mm para el jueves y 30 mm para el viernes, y en La Araucanía serán 10 mm para el miércoles, 50 mm para el jueves y 35 mm para el viernes.

Más al sur, en Los Ríos se esperan unos 80 mm en la cordillera, para la región de Los Lagos se prevén hasta 60 mm estos días, y una situación similar en Chiloé y la costa de Palena, donde caerán hasta 45 mm.

Publimetro.cl Marejadas “anormales”, intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento: así será sistema frontal que azotará al país El frente de mal tiempo afectará a gran parte de Chile desde el miércoles, en una fenómeno que se extenderá hasta el sábado.

Por su parte, el Servicio Meteorológico de la Armada emitió ayer martes un nuevo aviso de marejadas, que se presentará a contar de sste miércoles desde el sector de Golfo de Penas (Región de Aysén) hasta Arica, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández.

Se estima que el inicio de esta condición será a contar de este miércoles y se mantendrá hasta el lunes 19 de junio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar y según las condiciones de viento local.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, teniente Felipe Rifo Espósito, informó que “esperamos lo más activo de estas marejadas entre el jueves y sábado”.

Añadió que el fenómeno está asociado al fuerte viento que generará el sistema frontal en el área oceánica. “Nos mantenemos monitoreando esta condición meteorológica y si es necesario elevaremos la categoría a marejadas anormales”, advirtió.

Este evento corresponde al aviso especial número 25 en lo que va del año. La autoridad marítima llamó a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecida, no ingresar al mar durante el evento de marejadas (playas no aptas para el baño), y no desarrollar actividades náuticas ni deportivas sin debida autorización.

#eltiempo Siguiendo al sistema frontal que dejará precipitaciones en la zona sur a partir del miércoles y en la zona centro desde el jueves pic.twitter.com/aTaaV0G9Ww — MeteoChile (@meteochile_dmc) 11 de junio de 2017