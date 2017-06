Sebastián Piñera se lanza contra los "guetos verticales"

El precandidato se lanzó contra los denominados “guetos verticales” de Estación Central contando una anécdota personal en el último capítulo de “Aquí está Chile”, el programa emitido en conjunto por Chilevisión y CNN Chile, que generó una interacción en redes sociales que llegó a los más de 50 mil tweets.

“En mi caso particular, manteniendo las diferencias, me construyeron edificios al lado de mi casa y también desde el edificio pueden mirar a mi casa. Así que entiendo, a pesar de que en el caso de Estación Central es mucho más grave por el tamaño de esos edificios”, relató el ex Mandatario.

Y señaló que propondrá una nueva planificación urbana con especialistas “para elaborar una política de desarrollo urbano, de forma tal de planificar la ciudad con inteligencia y no que se vaya planificando sin que nadie este preocupado de los efectos que producen, por ejemplo, los mega edificios que se contruyeron en Estacion Central”, agregó.

El mapuche Juan Pichún, hijo del fallecido lonko Pascual Pichún, quien presento una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, preguntó a Piñera si “¿en su gobierno habrán más devoluciones d etierras o más pacos en nuestras comunidades?”

“Junto con pedir respeto al referirse ha Carabineros de Chile dijo que “nunca hemos pensado en militarizar la Araucanía”, pero si aseguró “aplicar la ley Antiterrorista cuando corresponda”.

Consultado por Fernando Paulsen sobre las comunidades indígenas del Parque Tantauco, el ex presidente explicitó que “pueden permanecer en el parque todo el tiempo que quieran con sus hijos y sus nietos”. Y añadió que si ellos quieren “pueden ser trabajadores de el parque”.

Duro choque

Dos choques en un duro intercambio de preguntas, con interrupciones mutuas, enfrentó a la periodista Mónica Rincón y al precandidato de Chile Vamos Sebastián Piñera con respecto a los temas de inmigración y adopción homoparental,

“Si alguien delinque ¿usted lo expulsa?”, preguntó la profesional respecto a los migrantes que vienen a Chile, ante lo cual el ex Mandatario respondió tajante “No he dicho eso”. A lo que Rincón contrapregunta si va a expulsar a la gente que viene con papeles irregulares. Después de una serie de evasivas el precandidato señala que “primero deberán cumplir su pena y si ha cometido un delito grave será expulsado”. Y agregó que “lo que no queremos es que la gente entre ilegalmente”.

En un comienzo, el precandidato expresó que “yo creo que si, usted debe tener un derecho preferente con la tuición” dirigiendose a Rosario Onetto quien tiene una familia homoparental. No obstante, luego señaló que “Yo creo que para un niño es mejor (…) que lo adopte una familia que tenga la figura del padre y de la madre.

“¿Usted no está de acuerdo y no va a promover la adopción homoparental?”, preguntó beligerante Rincón. Ante lo que Piñera respondió tajante “no”.