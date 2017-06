El bebé que sobrevivió tras ser lanzado del piso 9 en el incendio de la Torre Grenfell en Londres

Varios adultos lanzaron a niños pequeños desde las ventanas de la Torre Grenfell, en el oeste de Londres, en un aparente intento por salvarles del incendio desatado en un edificio residencial de 24 plantas, según testigos presenciales.

Un bebé se salvó tras ser arrojado por una mujer desde el noveno o décimo piso del bloque, que incluye vivienda de protección oficial -la que se ofrece a las personas sin recursos económicos-, explicó una vecina, Samira Lamrani.

Lamrani, que se encontraba debajo del edificio de 120 apartamentos, situado en el barrio de Kensington, relató como, desde la calle, podía ver “a gente en las ventanas, golpeando frenéticamente y gritando”.

Fue un hombre, según afirmó Lamrani, quien escuchó la súplica de la mujer y consiguió atrapar al niño, que al parecer sobrevivió.

La misma testigo narró cómo la gente que se agolpaba en las inmediaciones del bloque de pisos trataba de “tranquilizar” a las personas que se “asomaban y gritaban” por las ventanas.

“Podía ver la muerte en sus miradas”, sostuvo, antes de añadir que “los gritos, especialmente de los niños” se le quedarán “grabados durante mucho tiempo”.

Otra testigo de la tragedia, una residente del edificio llamada Zara, detalló cómo vio también a otra mujer arrojar a su hijo, de unos cinco años, desde una ventana del “quinto o sexto piso”.

“Creo que el niño tiene algunos huesos rotos y moratones pero que está bien”, manifestó.

Familiares de afectados en el incendio de una torre residencial en Londres recurren a las redes sociales en un intento por localizar a sus seres queridos que siguen desaparecidos tras el fuego, donde al menos 17 personas han muerto.

Los portales Facebook y Twitter se han llenado de llamados desesperados de personas que buscan noticias de algunos de los residentes del bloque de 24 pisos que ardió el miércoles, sin que aún se conozca la causa, y de quienes no han vuelto a tener contacto.

El diputado laborista David Lammy, del barrio londinense de Tottenham, colgó en su cuenta de Twitter un mensaje con el que trataba de recabar alguna información sobre Khadija Saye, una fotógrafa de 24 años que vivía en el inmueble, que acababa de exponer su trabajo en la Bienal de Venecia.

En su tuit, Lammy pidió ayuda a fin de hallar a su “querida amiga, alma bella y artista emergente”.

If you have any information about Khadija Saye pls contact me. She is our dear friend, a beautiful soul and emerging artist. #GrenfellTower pic.twitter.com/quSP6PtD7V

— David Lammy (@DavidLammy) June 14, 2017