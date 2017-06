Comenzó a entregarse compensación a voluntarios del Censo

A partir de este jueves 15 de junio, los censistas y supervisores que participaron en el Censo del 19 de abril comenzarán a recibir la compensación económica que se anunció durante el proceso de reclutamiento de voluntarios y que tiene como objetivo retribuir los posibles gastos en comida o transporte en que estos pudieran haber incurrido en el ejercicio de sus labores.

Así lo dio a conocer la directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ximena Clark, quien recalcó que la entrega se hará en dos grandes fases: la que comenzó este jueves 15 y beneficiará a cerca de 200.000 personas, y una segunda, que se iniciará el viernes 30 de junio.

La compensación será de 15.000 pesos para quienes se desempeñaron como censistas y provenían del mundo civil o que trabajan en el sector público pero a honorarios, y de 25.000 para quienes fueron supervisores provenientes del mundo civil o son funcionarios a honorarios.

Antes, los censistas y supervisores podrán saber si tienen su compensación disponible, ingresando su cédula de identidad en este LINK que dispuso el INE.

“Recomendamos que antes de ir a cualquier sucursal de BancoEstado o ServiEstado, las personas ingresen a este sitio web. Ahí, al digitar su RUT, podrán informarse si la compensación está disponible o si está en proceso. Si está disponible, va a aparecer el monto de esta y si debe retirarlo por caja o si fue depositado en su cuenta RUT. Si aparece que la compensación no está disponible, significa que el dinero estará listo para entrega en la segunda fase, es decir, a partir del 30 del mes”, añadió Clark.

Por otro lado, puntualizó que este dinero es por la jornada efectuada y no por el número de viviendas censadas, y que, además, corresponde al cargo que la persona efectuó el día del Censo.

“Puede haber ocurrido, por ejemplo, que una persona que se capacitó como censista haya recibido una instrucción adicional y ejercido como supervisor el día del censo porque se requería su apoyo en ese cargo. En ese caso, a la persona se le va a entregar una compensación como supervisor, no como censista. Por otra parte, puede haber ocurrido que algunas personas voluntariamente se ofrecieron para levantar más cargas de viviendas que las originalmente asignadas. Eso no significa que vayan a recibir una compensación dos o tres veces mayor que la que corresponde, ya que el monto es por jornada, no por cantidad de viviendas censadas”, detalló.