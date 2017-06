Las razones por las que el sistema frontal que golpeará a la zona central tiene en alerta a las autoridades

Precipitaciones, viento y marejadas. Con estas tres palabras se puede resumir el sistema frontal que desde el medio día del jueves se espera llegue con todo a la zona central del país, tras su paso por las regiones del Biobío al sur.

Según la Alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile -que llevó a las autoridades a decretar Alerta Preventiva en ocho regiones- las precipitaciones en la Región Metropolitana, podrían alcanzar los 80 milímetros el día viernes, jornada en que el frente afectará con mayor fuerza a la capital.

Para la Región de Valparaíso en tanto, se espera que las lluvias sean cercanas a los 70 milímetros, mientras que en la Región de O’Higgins, el agua acumulada podría llegar hasta los 90 mm.

No obstante este sistema frontal, no sólo viene compuesto por una gran cantidad de precipitaciones, sino que de vientos con velocidades de hasta 70 kilómetros y marejadas con calidad de “anormales” de acuerdo con la Armada.

El Jefe de Centro Meteorológico de la Armada, Teniente Felipe Rifo, detalla a Publimetro que “este sistema frontal va a comenzar afectando el sur del país del día de hoy y mañana desde el medio día a la zona central”.

Sobre las marejadas, el uniformado aclaró que corresponden al aviso especial número 26 en lo que va del año y que afectarán con mayor fuerza “el día viernes en la tarde y sábado en la mañana en la zona central, las que podrían generar más problemas en las bahías de Valparaíso, Quintero y San Antonio”.

Periodos de lluvia intensa

Por su parte la meteoróloga de la U. de Valparaíso, Ana María Córdova, explica a Publimetro que en la zona central las precipitaciones caerán con intensidad en periodos cortos de tiempo, lo que eleva el riesgo de anegamientos.

“En la zona central estamos hablando de 50 a 70 milímetros muy intensos durante el día, van a ser precipitaciones bastante intensas en poco periodo de tiempo. Es un sistema bastante corto, y con bastante presencia en cordillera en la zona interior vamos a tener bastante nieve”.

El frente, detalla Córdova debería retirarse completamente el día sábado, para dar paso a bajas temperaturas producto de la acumulación de nieve que se espera en las zonas cordilleranas.

“La isoterma va a estar en los 2.500 o 2.700 metros por lo que vamos a tener nieve en la cordillera, lo cual es bueno porque no hay tanto riesgo de aluviones, sin embargo, después del episodio va a bajar la temperatura y vamos a tener un fin de semana bastante frío”, detalla la meteoróloga.

¿Resistirá Santiago?

Con la alta cantidad de lluvia que se espera en la capital, surge una vez más la interrogante de qué tan preparado está Santiago y de acuerdo con el análisis del geólogo y académico de la U. Mayor, Jorge Clavero, la respuesta no es muy alentador.

“Santiago no está totalmente preparado aún y eso quedó demostrado en los eventos de fines de febrero y marzo, para enfrentar lluvias intensas que se presenten en cortos periodos de tiempo, eso es una realidad”, sentencia el profesional aunque acota que “que llueva no significa necesariamente tampoco que Santiago no vaya a resistir”.

“Sabemos que la ciudad ha ido creciendo de manera poco planificada y ha ido ocupando los espacios que antiguamente ocupaban de manera natural los drenajes que vienen de la cordillera”, explica a Publimetro Clavero.

“No se han hecho todas las obras de ingeniería necesarias para encausar las aguas, sobretodo en eventos de mayor pluviosidad”, por lo que no descarta que como en cada evento de esta magnitud varios puntos de la capital puedan quedar anegados.

“Los sectores más conocidos donde ocurren habitualmente o pueden ocurrir mayores correntías de agua son todas las quebradas que están en la zona precordillerana, llámese Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida. Son sectores que son propensos y que toda la gente que vive en esas zonas altas sabe que las calles sobre todo que vienen de la cordillera y bajan a Santiago siempre tienen agua escurriendo durante las lluvias”.

“Otros sectores donde habitualmente hay inundaciones son el sector norte y la zona oeste, Maipú, Pudahuel y la zona de Huechuraba, Lampa, Batuco que tienen suelos saturados en agua, donde las napas están relativamente altas”, aclara.