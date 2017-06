Estos son los cortes de carne para asado que más han bajado de precio el último año

Este domingo se viene el esperado debut de la Selección Chilena y como es a las 2 de la tarde, se convierte en el momento propicio para hacer un asado, eso sumado a que es el día del padre.

Sin embargo, y dependiendo de lo que escoja tirar a la parrilla, la preparación le saldrá un tanto más caro que el año pasado.

Según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, si se consideran los 11 tipos de carnes más cotizados, nueve de ellos presentan un alza al comparar mayo de este año con respecto al mismo mes de 2016, considerando la Región Metropolitana.

El incremento más significativo lo registra la palanca, cuyo valor promedio subió un 7%, llegando a $7.184 ($508 más), aunque también se registra una caída importante como es el caso del lomo liso, cuyo costo retrocedió $383, llegando a $8.248.

En tanto, otros tipos de carne más baratos como el pollo o la pulpa de cerdo también registraron alzas aunque más leves, alcanzando costos promedio por kilo de $1.962 y $3.948 (alzas de $27 y $124, respectivamente). Otro corte popular es el asado carnicero que cuesta $5.521 y que se incrementó el$46.

Pese a ello, los chilenos no escatiman en gastos cuando se trata de ocasiones especiales. Así por lo menos lo consignan las ventas de las carnicerías. “El aumento, en estos días, es más menos un 10 aun 15 % diario considerando la venta promedio por día. Ahora, si sumamos la contingencia que también coincide con el día del padre, ese día puede aumentar alrededor de un 30%”, sostiene Juan Muñoz, gestor comercial de “Doña Carne”

Opinión similar tiene don José Antonio Rojas, dueño de la carnicería “San José” de Peñaflor, que en su caso esperan vender entre un 25 y un 30% más de carne este fin de semana. “Ojalá la Selección jugara un campeonato grande seguido, porque la gente prende y a nosotros nos va re bien”, comenta.

Por otro lado, cuando se trata de hacer asados, el chileno al parecer no escatima en gastos. Así lo revela al menos un estudio que realizaron Cadem y la empresa Meat Me, que da cuenta que el 51% gasta entre 25 mil y 31 mil pesos, considerando vacuno, pollo, cerdo y productos parrilleros.

Perfil del parrillero

Este sondeo buscó establecer cuáles son los hábitos de consumo y preparación de carnes en los hogares chilenos, es decir, sacar una foto del perfil parrillero chileno.

La encuesta revela por ejemplo que el 73% dijo que participa de un asado al menos una vez al mes, aunque llama la atención que un 27% de los consultados parrilla al menos una vez a la semana, por lo que ocasiones como un partido de la Roja no son la única excusa.

“Los chilenos ya no dependemos de alguna ocasión especial para prender la parrilla, lo hacemos cada día más, sabemos sobre puntos de cocción e incluso hemos incorporado vegetales y pescados que hasta hace algunos años no era una práctica habitual”, asegura Augusto Bruna, director de Meat Me.

En cuanto a la preferencia, si sólo se toma en cuenta la carne de vacuno, los cortes predilectos son el lomo vetado, lomo liso, filete, sobrecostilla y el asado carnicero, siendo los tres primeros los más costosos, aunque eso no parece ser problema.

“La gente ha aprendido a comer carne, está comprando mucho lomo vetado, liso y los costillares, y la entraña la piden mucho también, a pesar de los precios”, resalta Rojas.

Dato:

La encuesta de Cadem también revela que el 47% considera que tiene un nivel aceptable al momento de hacer un asado.

Para quienes están dentro de esa categoría o creen que no lo hacen tan bien. José Antonio Rojas entrega algunos tips.