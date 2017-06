"Te voy a demandar, te vas a acordar de mí": el emplazamiento de Ossandón a periodista tras polémica en debate

Un tenso momento se vivió en el debate radial de Chile Vamos luego de un cruce de palabras entre la periodista de Radio Agricultura Pilar Molina y el precandidato presidencial y senador Manuel José Ossandón.

Esto luego que la profesional señalara que el parlamentario pidió dineros a privados mediante facturas cuando ocupaba el cargo de alcalde de Pirque, lo cual fue rechazado por el también otrora edil de Puente Alto.

“Me llamó un empresario que sabía que venía a este debate y me señaló que usted le había pedido dos facturas, cada una por cinco millones de pesos, porque tenía que pagarle como alcalde de Pirque a su hermana y no podía pagarlo como municipalidad”, sostuvo Molina.

“Eso es absolutamente falso y debe hacerse responsable”, respondió molesto Ossandón, quien emplazó a la periodista a que dijera con nombre y apellido el nombre de su fuente, algo que la profesional rechazó.

Tras el fin del debate, el senador se acercó a Molina, manifestándole que “te voy a demandar, te vas a acordar de mi”. Ante esto, ella le intentó pasar un papel en donde salía el nombre del empresario, el cual no fue recibido por el precandidato.

“No no me pase nada. Digáselo al juez (…) te voy a demandar”, reiteró Ossandón mientras nuevamente alejó un intento de la periodista de entregarle el papel. “No me interesa”, remató. De igual manera, Molina terminó confesando quién era su fuente: Juan José Gana.