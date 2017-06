61% de escolares acusa bullying hacia el alumnado LGBTI por parte de los docentes

La discriminación por homofobia y transfobia ocurre diariamente, en todos los niveles socioeconómicos y lamentablemente, a toda edad. A través del libro “Sumando Libertades”, la Red Iberoamericana de Educación LGBTI (RIE), junto con organizaciones de las naciones iberoamericanas muestran crudas cifras sobre discriminación en el contexto escolar. El Movilh fue impulsor de esta publicación en nuestro país, el texto también cuenta con la participación del Mums. El llamado es a reducir estas prácticas que atentan contra la convivencia.

En Chile, un 61% de los escolares acusa discriminación hacia los alumnos LGBTI por parte de los docentes, en distintos grados. Esta situación preocupa a estas organizaciones, considerando que a nivel total de la población, en Latinoamérica, el 40% de las personas lesbianas, gays y bisexuales, han declarado ser víctimas de violencia homofóbica. La cifra sube al 65% en los casos de transexuales.

100 denuncias ya se han presentado en Chile por acosos, abusos o bullying contra escolares LGBTI.

Desde el 2002 a la fecha, en nuestro país, se han presentado 100 denuncias por acosos, abusos o bullying que han afectado a unos 500 docentes o estudiantes LGBTI. Por lo mismo, el Movilh lanzó junto a RIE una campaña audiovisual y un concurso que busca buscar medidas para mejorar el trato escolar (esto, además del libro “Sumando Libertades”).

La realidad homofóbica en el ambiente escolar

Según estudios del Movilh, publicados en el libro de estudio “Sumando Libertades” sobre la realidad de la discriminación en Chile, un 61% de la población escolar afirma “discriminación hacia el alumnado LGBTI por parte de los docentes”. De ese 61%, un 12% señalo que “sucede siempre”, un 10% señaló que “ocurre a veces” y un 39% que “conoce algún caso como este desde el cuerpo directivo o docente”.

El libro hace un recorrido similar en todos los países de Iberoamérica (Latinoamérica y España). Por ejemplo, cuenta que en argentina un 20% de los casos de bullying en general se produjeron por “ser o parecer LGBTI”.

Cifras sobre discriminación LGBTI escolar en Iberoamérica. / RIE

El texto, no sólo tiene una misión informativa, si no que también educativa. Es el primer texto iberoamericano para docentes que, una vez expuesta esta realidad, entrega herramientas y estrategias destinadas a la promoción de la igualdad y la no discriminación. En él, se resaltan las experiencias y realidades de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Medidas para Chile

Otras de las cifras expuestas en el texto, señalan que un 10% del total de casos de bullying en 4to básico fueron por homofobia o transfobia, esto según una medición de la Agencia de la Calidad de la Educación, realizada en 2012.

Más grave es que el 15% de los atacados señalo haber tenido ideas suicidas a causa del bullying homofóbico. Un 40% de los estudiantes ha conocido a al menos una persona discriminada por su identidad de género u orientación sexual. En el caso de los profesores, esa cifra alcanza el 55% y en el caso de los padres/madres o tutores, un 31%.

En materia directamente educacional, un 77% de los estudiantes chilenos señala que jamás han abordado diversidad sexual en las clases de educación sexual.

La educación juega un rol clave. El 77% de los estudiantes chilenos no ha hablado de diversidad sexual en sus clases de educación sexual. / RIE

Concurso iberoamericano

Para seguir trabajando en esta materia, el Movilh y la Red Iberoamericana de Educación LGBTI (RIE) lanzaron el concurso “Educación Igualitaria”, el que distinguirá la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI en las escuelas de Iberoamérica. Las postulaciones en Chile son hasta el 13 de julio.

El premio, el primero de su tipo que existe en Iberoamérica, abarca tres categorías: estudiantes de 8 a 12 años, estudiantes de 13 a 18 años y escuelas o docentes. La categoría estudiantil recibirá la distinción por un trabajo audiovisual que relate la realidad LGBTI en las aulas y/o alguna buena práctica para eliminar o prevenir la homofobia, la lesbofobia, la bifobia o la transfobia.

El concurso involucra a toda la comunidad escolar. La distinción para los centros educativos o docentes será por sus acciones, actividades, programas, planes, reglamentos o cualquier buena práctica favorable a los derechos humanos de las personas LGBTI y de la sana convivencia.

Los estudiantes recibirán como premios un reconocimiento público, la exhibición de la obra en redes sociales y festivales de Cine LGBTI y una tablet. Para las instituciones educativas o docentes los premios serán un lote de materiales audiovisuales, electrónicos o académicos, el reconocimiento público y el respaldo escrito de la RIE enviado al Ministerio de Educación, según el país que corresponda.

“Estamos muy felices de que por primera vez se vayan a distinguir en las buenas prácticas en materia del combate a la homofobia y la transfobia en las escuelas. Con la distinción a las mejores prácticas por la inclusión y la igualdad, esperamos contribuir a generar climas protectores de la dignidad de los estudiantes y docentes LGBTI”, sostuvo el dirigente del Movilh, Diego Ríos.

Campaña audiovisual

También en una iniciativa iberoamericana, se lanzó una campaña audiovisual. Se trata del video “Cuento Contigo”, que relata los acosos contra los estudiantes o docentes LGBTI. El video apunta a generar cambios a favor de la igualdad en las escuelas.

Producido por la RIE, el video será difundido por el Movilh en redes sociales, así como “en todos los colegios y liceos que visitamos frecuentemente y que nos piden charlas o capacitaciones. Pensamos trabajarlo como karaoke”, señalaron desde la organización.

Sobre el concurso, puedes postular a info@educacionlgbti.org y en el caso de Chile, también puedes postular directamente en la sede del Movilh, ubicada en Coquimbo, 1410, Santiago. Aquí puedes leer las bases.