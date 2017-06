El gran golpe de "Aragon": perro detector de drogas descubre cargamento avaluado en $260 millones

Una patrulla del OS-7 de Antofagasta fiscalizó en el kilómetro 1.355 de la Ruta 5 Norte un vehículo que se dirigía de norte a sur en el cual viajaba un solitario conductor, el que al momento de ser controlado intento infructuosamente evitar la inspección preliminar del vehículo, utilizando como excusa que viajaba buscando trabajo y posteriormente que se encontraba haciendo negocios.

Las explicaciones del hombre no evitaron que el can detector de drogas Aragon efectuara una marcación positiva en el sector del pick up de la camioneta, hecho que motivó una inspección más minucioso detectando que esta tenía un doble fondo, en donde se había modificado parte de la estructura de la camioneta para poder ocultar droga logrando trasladar 134 paquetes enguinchados, todos contenedores de marihuana.

Posteriormente personal de la unidad especializada, con la finalidad de establecer la identidad y lograr la detención de otros participantes en este delito, solicitó al fiscal a cargo de la causa autorización para realizar técnicas especiales de investigación, concurriendo hasta Santiago con una entrega controlada, la cual no arrojó resultados positivos pero permitió obtener informar relevante dentro del proceso de investigación.

El citado procedimiento se realizó en la segunda línea de control, permitiendo sacar de circulación de las calles más 129 kilos de marihuana, equivalentes 260 mil dosis, las cuales iban a ser comercializadas en la Región Metropolitana y que hubiesen arrojado ganancias por sobre los $260 millones.

Cabe mencionar que el imputado con iníciales J.W.A.G. 36 años quedó a disposición del Ministerio Público y Juzgado de Garantía por su participación en este delito.