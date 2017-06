Subsecretaria de educación por tomas en liceos: “Esto no pude quedar sin asumir responsabilidades”

Este viernes la subsecretaria de educación, Valentina Quiroga, se refirió a las medidas que han adoptado los municipios frente a las tomas de colegios y liceos durante las últimas semanas, siendo la más conocida la política del “rompe-paga” de la Municipalidad de Santiago, y que al inicio de esta semana efectuó las primeras demandas civiles hacia los padres de los estudiantes en toma del Liceo Teresa Prats.

“Estas son situaciones que son lamentables, para nosotros es muy complejo, respetamos y defendemos que los estudiantes y todas las personas puedan manifestar su opinión de manera libre y democrática, pero cuando esta manifestación comienza a chocar con el derecho de otros estudiantes a ir a ejercer su derecho de educación”, manifestó la subsecretaria.

Al consultarle sobre las consecuencias que se generan y las responsabilidades que deben adoptar tanto estudiantes, como apoderados por los destrozos, agregó que no deben quedar

“Cuando más encima existen este tipo de consecuencias para los establecimientos, sin lugar a dudas que esto no puede quedar sin responsabilidad adecuadamente asumidas”, agregó.

Respecto al caso particular del Liceo Teresa Prats, Quiroga señaló que no conoce el caso, pero no están de acuerdo con prohibir el derecho a la educación a otros estudiantes.

“No conozco en particular el caso y las medidas que se están tomando en este establecimiento, pero la ministra ya lo ha dicho en términos generales, a nosotros estamos totalmente de acuerdo con las movilizaciones y que los estudiantes se manifiesten, pero cuando estamos hablando de tomas y que además existen elementos de destrucción de los establecimientos, obviamente que no estamos de acuerdo”, finalizó.