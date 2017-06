Troleo a Felipe Kast por su “pan con palta” marca segunda jornada de la Franja Electoral

La noche del jueves se transmitió en los canales de televisión abierta, el segundo capítulo de la Franja Electoral, con miras a las elecciones primarias el próximo 2 de julio.

Pese a que la transmisión de los videos de los candidatos de Chile Vamos y del Frente Amplio, no lograron la misma interacción en redes sociales que la jornada anterior -según la medición de Interbarómetro se registraron 2.440 interacciones menos- la campaña de Felipe Kast recibió la atención de Twitter.

El candidato de ChileVamos hizo una presentación de su vida, lo que se ganó el trofeo de las redes, es especial por su gusto por el “pan con palta”.

“Él es Felipe Kast, le gusta el pan con palta y siempre deja abierta la pasta de dientes (…) tiene una letra horrible pero baila tango y hace uno de los mejores mojitos que me he tomado”, comenta el relato del video realizado por su esposa.

De la #FranjaElectoral lo único que me intereso fue lo del pan con palta. 😏

Felipe Kast no podría ser mi candidato porque le gusta el pan con palta :/ #FranjaElectoral

Nunca pense que tenia tanto en común con Felipe Kast, dejo la pasta de dientes abierta y Me gusta el pan con palta. #FranjaElectoral

#FranjaElectoral .. a mi tb me gusta el pan con palta y tampoco le pongo la tapa a la pasta, pero no pienso votar por Kast😄.

Pan con palta #esonomastedigo #FranjaElectoral #Primarias

— Can u see me? (@alcapero) June 16, 2017