Ximena Ossandón dio ultimátum al empresario Juan Gana por polémica de facturas

La ex directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Ximena Ossandón, mandó un duro mensaje al empresario Juan José Gana, luego de la polémica que se originó en el debate radial de los precandidatos de Chile Vamos. En la instancia la periodista Pilar Molina afirmó que Manuel José Ossandón le pidió al inversor dos facturas por 5 millones de pesos para su hermana mientras era alcalde de Pique.

“Le doy hasta el lunes para mostrar las facturas que según él emití y de lo contrario tendrá que atenerse a todas las consecuencias que me confiere la ley para defenderme y por tanto presentaré una querella por calumnias graves con publicidad. El honor mío está en juego y yo no voy a permitir que nadie me lo ensucie”, sentenció.

La candidata a diputada cuestionó la acusación, señalando que era “lanzar una información sin base para dañar a un candidato o rozarme a mí”, y afirmó que Gana “dispara al voleo, seguramente mandado por alguien”.

Al respecto, la hermana del candidato presidencial indicó que “no logro entender que hablen y acusen y no muestren ni un solo papel de lo que dicen”, agregando que hizo una revisión de todas sus boletas emitidas entre 1992 y 2017, y que “ahí queda claro que mis boletas no tienen relación alguna con ninguna empresa del señor Gana, pues en casi todos los casos las boletas las entregué a una empresa de turismo”.